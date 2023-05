Presentada la programación de la Romería de Alarcos en Ciudad Real que durará hasta el 5 de junio

Este año el cartel anunciador de la Romería de Alarcos es obra de Elvira García Consuegra con el lema “En armonía”. También se ha presentado el cartel de la Pandorga 2023 “Blanco y Añil” de Sara Vera Sánchez y, por otra parte, el concurso del cartel de Ferias y Fiestas de Ciudad Real ha quedado desierto y se hará uso del cartel ganador en 2021.

Eva María Masías ha querido agradecer la labor a todas las hermandades y asociaciones participantes de la Romería, de los servicios municipales, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y particularmente del área de parques y jardines que son los encargados de realizar el exorno floral que porta la Virgen.

Animaba la alcaldesa de Ciudad Real a toda la ciudadanía a que participe de la fiesta y se acerque a las jaimas que hay instaladas en la parte de arriba del cerro, puesto que “es una fiesta para todos los ciudadanos, no exclusivamente para peñas, ya que es, en parte posible, gracias a la colaboración económica del Ayuntamiento de Ciudad Real”, aunque cuenta con el esfuerzo transversal de muchas asociaciones que la hacen posible.

También ha querido tener un recuerdo especial la regidora municipal para el que fuera presidente de la Hermandad, Antonio Baptista, y que desgraciadamente ha fallecido recientemente. Se trata, en palabras de la alcaldesa de “un programa ambicioso, que comenzará con el campeonato de globos aerostáticos, de importantes conciertos, como el de Maka “Gloria Bendita Tour”, la celebración de la Noche Blanca o la actuación de Pablo López”.

FESTIVAL FOLCLÓRICO NACIONAL

Jose Antonio López explicaba que la edición del XXIV Festival Folclórico Nacional Virgen de Alarcos, que se lleva a cabo gracias al patrocinio de la concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Ciudad Real, contará con la participación del Grupo de Danzas Manchegas Magisterio de Albacete, la Asociación Folklórica Virgen de la Cruces de Daimiel, la Agrupación Cultural Agla de Montijo de Badajoz y el grupo Coros y Danzas Ntra. Sra. Del Prado de Ciudad Real para que “se transmita nuestro folclore, nuestra cultura con grupos nacionales, regionales, provinciales y locales”.

El cartel de este año está basado en una obra de Antonio Romero. Este año, como novedad, el tradicional pasacalle, que hacen los grupos por la ciudad, se hará previamente a la misa, a las 20.30 horas en la plaza Mayor.

ROMERÍA EN RECUERDO DE ANTONIO BAPTISTA

Frasi López también ha tenido un recuerdo especial para Antonio Baptista y ha querido destacar que “vamos a darle una poquita más de vida a la romería de Alarcos, con el apoyo de gente joven que está en la junta directiva y que trae novedades como el besamanos a la Virgen el jueves día 1 de junio en la Catedral, la actuación, el día 3 de la Coral del Seminario que va a cantar en la misa, las numerosas actividades que se van a llevar a cabo el día 4 desde las 17.30 horas, o un concierto de una orquesta y otras como el tradicional concurso de limoná”.

Añadía la presidenta de la Federación de Peñas que cuenta ya con “19 inscritas” y que se trabaja mucho para “dar vida en la parte alta del cerro. Además, este año también va a estar abierto el bar de Alarcos”. Agradecía la colaboración de Maria José Melero, de la recreación histórica de Alarcos o de los Bichos de Luz para poder realizar algunas de las actividades.

PROGRAMA ALARCOS 2023

SÁBADO 27 DE MAYO

22:00 h. Concierto de MAKA “Gloria Bendita tour”

Auditorio Municipal La Granja

ENTRADAS: makaentradas.com

DÍAS 1 AL 4 DE JUNIO

XXXIX Campeonato de España de Globos Aerostáticos.

VIERNES 2 DE JUNIO

22:00 h. Concierto de PABLO LOPEZ

Auditorio Municipal La Granja

ENTRADAS: herediaproducciones.com

20:30 a 24:00 h. IX edición de LA NOCHE BLANCA CERVANTIVA. Ofertas especiales en todos los comercios de la ciudad. Multitud de actividades deportivas, culturales y musicales tanto en museos como en diferentes calles y plazas de la ciudad. Ludoteca para los más peques en el Antiguo Casino. ¡Una noche mágica que no os podéis perder!

DÍAS 1, 2 y 3 DE JUNIO EN LA PARROQUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL

20:00 h. Rosario.

20:30 h. Solemne Triduo y Misa ofrecida a Santa María de Alarcos por su Ilustre Hermandad.

- El día 1 al término de la función religiosa habrá un besamanos a la Virgen de Alarcos

- El día 3 al terminar el triduo cantarña la Escolanía del Seminario de Ciudad Real

SÁBADO 3 DE JUNIO

11:30 h. Visita guiada a Ciudad Real, con salida desde la puerta de la Oficina Municipal de Turismo. Precio: 8,00 € por persona (gratuito para menores de 8 años). Inscripciones en https://turismo.ciudadreal.es/que-visitar-en-ciudad-real/visitas-guiadas/

18:00 h. Recepción y presentación en el Museo “López Villaseñor” de los grupos participantes en el XXIV Festival Folclórico Nacional Virgen de Alarcos.

19:30 h. Desfile desde el Museo “López Villaseñor” a la Parroquia de San Pedro, con Ofrenda a la Virgen de Alarcos por parte de los grupos folclóricos participantes en el XXIV Festival Folclórico Nacional Virgen de Alarcos.

21:00 h. NIGHTGLOW, en la explanada de la calle mar Caribe (detrás del gimnasio “Go Fit”). Espectáculo de luz y sonido en el que algunos de los globos participantes en el Campeonato de España de Globos Aerostáticos juegan con sus luces al ritmo de la música. Muy recomendable para grandes y pequeños.

21:30 h. En la Plaza Mayor, XXIV Festival Folclórico Nacional Virgen de Alarcos, con la participación de los grupos:

- Grupo de Danzas Manchegas Magisterio - ALBACETE

- Asociación Folklórica Virgen de las Cruces – DAIMIEL

- Agrupación Cultural Agla de Montijo – BADAJOZ

- Coros y Danzas Ntra. Sra. Del Prado – CIUDAD REAL

Organiza: Asociación de Coros y Danzas Ntra. Sra. del Prado.

Patrocina: Concejalía de Festejos y Tradiciones Populares

DOMINGO 4 DE JUNIO

09:00 h. Función Religiosa en la Parroquia de San Pedro Apóstol.

09:45 h. Traslado en Romería de la Virgen Ntra. Sra. De Alarcos, desde la Parroquia de San Pedro Apóstol hasta la Ermita. La Imagen será portada por las siguientes Hermandades:

- Salida Iglesia: Hermandad de la Flagelación

- Plaza Jesús de la Bondad (Iglesia Sto. Tomás de Vva): Reata de Mulas de Tomelloso.

- Degustación de Migas elaboradas por los vecinos de la Poblachuela en Carril de las Casillas.

- Espectacular subida de la Virgen a hombros por los jóvenes de Valverde desde la Finca “Las Barracas” hasta la Ermita.

13:00 h. Ofrenda de flores a la Virgen y bailes en su honor, a cargo de Coros y Danzas Mª José Melero y Coros y Danzas Ntra. Sra. del Prado y los grupos participantes en el XXIV Festival Folclórico Nacional Virgen de Alarcos.

LUNES 5 DE JUNIO

08:00 h. Rosario de la Aurora. Posteriormente, se ofrecerá mistela y pastas de té la Federación de Peñas de Ciudad Real.

11:00 h. Función Religiosa en honor a la Virgen de Santa María de Alarcos con la participación del Coro de la Cofradía Virgen de la Cabeza y procesión alrededor de la Ermita.

HORARIO DE AUTOBUSES (servicio gratuito)

CIUDAD REAL – ALARCOS

Domingo 4 de junio

CIUDAD REAL – ALARCOS: de 13:00 h. a 00:00 h.

ALARCOS – CIUDAD REAL: de 13:30 h. a 00:30 h.

DE 17:00 H. A 18:30 H. NO SE HARAN TRASLADOS

Lunes 5 de junio

CIUDAD REAL – ALARCOS: de 09:00 h. a 15:00 h.

ALARCOS – CIUDAD REAL: de 09:30 h. a 15:30 h.

La frecuencia de los autobuses será de 30 minutos aprox.

Habrá un servicio de autobuses de subida (desde Villadiego) y bajada (desde el acceso a la Ermita)

Salida desde Ciudad Real: Plaza de San Francisco

Salida desde Alarcos: Finca Las Barracas

VALVERDE - ALARCOS

Lunes 5 de junio

VALVERDE – ALARCOS: 10:00 h.

ALARCOS – VALVERDE: 15:00 h.

Recorrido interurbano: AISA

Subida y bajada al cerro: IBERCONSA

RECORRIDO DE LA VIRGEN A HOMBROS

Iglesia de San Pedro, C/ Ramón y Cajal, Plaza del Pilar, C/ Alarcos, C/ Obispo Estenaga, C/ Bernardo Balbuena, Ronda del Parque, Plaza de Jesús de la Bondad (Iglesia Sto. Tomás de Villanueva).

RECORRIDO DE LA REATA DE MULAS

Plaza de Jesús de la Bondad, Camino Viejo de Alarcos, Avda. Descubrimientos de América, C/ Castillo de Caracuel, C/ Lentisco, C/ Arrayanes, C/ Laurel, Camino de las Huertas, Camino del Campillo, (Parada), Camino del Arzollar, (Cantera), Las Barracas.