LAS CLAVES PARA NO SER ESTAFADOS: "NO TENER PRISAS Y NO PINCHAR JAMÁS EN NINGÚN ENLACE"

La policía Nacional advierte del aumento de delitos tecnológicos en la provincia de Ciudad Real

Los delitos tecnológicos están aumentando, sobre todo las estafas bancarias, o mensajes de paquetería y se hace necesario saber evitar que nos limpien la cuenta bancaria. Por eso en Onda Cero hemos contado con la ayuda del Inspector Jefe del grupo de Delitos Tecnológicos, Máximo Sobrino y de Paco Chacón, Portavoz de la Policía Nacional de Ciudad Real, para detectar esos ciberdelitos y a no caer en el error. ¡Ojo!, que aunque ustedes piensen que jamás caerán, los amigos de lo ajeno se las ingenian para que hasta el más listo caiga en sus redes. Lo más importante a tener en cuenta es que no debemos actuar con prisas, y siempre verificar la veracidad del mensaje que hemos recibido, pero sobre todo jamás pinchar en ningún enlace.