Page celebra que Gobierno ha "cancelado" el centro de migrantes en aeropuerto Ciudad Real

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado "contento y muy satisfecho" de que el Gobierno haya "cancelado" el proyecto de habilitar un centro de acogida de migrantes en el aeropuerto de Ciudad Real, porque "no solo no arreglaba un problema, sino que creaba muchos otros", ha dicho.

En su intervención durante la entrega de las medallas al mérito cultural 2023 de Castilla-La Mancha, que se ha celebrado este jueves en Campo de Criptana (Ciudad Real), García-Page ha hecho alusión al anuncio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha informado de que ha decidido descartar el uso de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Ciudad Real para construir un Centro de Atención de Emergencia y Derivación (CAED) por "motivos técnicos".

García-Page, que ha reconocido que este asunto le ha "preocupado mucho en los últimos días", ha afirmado que está "contento y muy satisfecho", porque el Gobierno "ha cancelado el proyecto, ha cancelado la intención, no de crear un centro de tratamiento cariñoso y amable para los inmigrantes, como dice ahora la empresa que se quiere constituir en ONG", sino que era "algo más complicado que no se ha podido ni explicar".

"Era tan difícil de explicar que no se ha atrevido nadie", ha denunciado el presidente castellanomanchego, que ha agradecido la "sensibilidad" del Gobierno por atender la demanda de la comunidad autónoma.

Y ha reiterado que la creación de un centro de migrantes en el aeropuerto de Ciudad Real no solo no arreglaba los problemas actuales, sino que "creaba muchos otros", al tiempo que suponía dedicar el aeródromo para algo que no estaba previsto y además, "anulaba la posibilidad y la esperanza de que esa infraestructura sirva para lo que se ideó".

"Si algo nos movió a oponernos con rotundidad, con contundencia, no se imaginan hasta qué punto habríamos llegado, a esa intención y encima por detrás, es que la política debe arreglar problemas y, si no consigue arreglarlos, al menos no crearlos", ha reflexionado García-Page.

Por ello, ha apelado a que "entre todos" en España se pueda abordar el reto que tiene "cultural y civilizatoriamente" el país y Europa en su conjunto.

"Es algo que tendremos que abordar sin escondernos ningún español de bien. Lo tenemos que hacer entre todos y compartiendo un modelo", ha propuesto el presidente castellanomanchego, que ha defendido afrontar la inmigración desde una "perspectiva solidaria" y ha afirmado que Castilla-La Mancha será la primera comunidad autónoma en "compartir de forma solidaria" el modelo que "necesita España y Europa".