La once presenta en Poblete las primeras piezas Lego de Braille

La ONCE ha presentado esta mañana las primeras piezas de Lego en Braille en el colegio Alameda de Poblete. En Onda Cero hablamos con Lorenzo Villahermosa, Director de la ONCE en Ciudad Real y con Guillermo Iriarte, maestro que forma parte del equipo de atención al alumnado con deficiencias visuales y ceguera de la ONCE