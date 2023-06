Se normaliza la situación en Villarrubia de los Ojos donde una fuerte tormenta provocó ayer inundaciones

Las fuertes lluvias en la primera media hora volvieron a afectar a la Avenida del Carmen y Calle Cristo Rey, como ocurriera allá por 2007, que recogen el agua que viene de la Sierra villarrubiera.

“La rápida intervención de la Policía Local, Guardia Civil, Bomberos del Consorcio SCIS y Protección Civil, hizo que la situación se normalizara pocas horas después, y concretamente en el Museo con el secado, limpiado y acondicionamiento del mismo, donde había entrada agua de la calle por la tromba de agua”, comentaba el alcalde en funciones Miguel Angel Famoso, que estuvo al pie del cañón.

La inundación no tuvo el alcance de la ocurrida en 2007, ya que no apedreó y no parece apreciarse ningún perjuicio en principio en el campo villarrubiero, cuya agua es buena para los cultivos leñosos como vid y olivar, según comentaron algunos agricultores en sus primeras impresiones.