Masías subraya que la noche ha transcurrido tranquila y sin incidentes en Ciudad Real

En declaraciones al programa nacional “Más de Uno” de Onda Cero, Masías ha comentado que después de que no se celebrara el concurso de limoná y la zurra, actos que todos los años reúnen a miles de personas, esta pasada noche no ha habido ninguna incidencia y la Policía Local no ha tenido que levantar ninguna acta de sanción.

Masías ha recordado que desde hace días el Ayuntamiento ha apelado a la responsabilidad de los ciudadanos, sobre todo de los jóvenes, para que no hicieran botellones ni reuniones para elaborar limoná, ya que los actos se habían suspendido debido a la pandemia del coronavirus.

La concejala cree que Ciudad Real debía dar ejemplo de que la fiesta no se podía festejar, piensa que la patrona, la Virgen del Prado, también les está echando una mano en este sentido, y confía en que este viernes, el día grande de la Pandorga, transcurra igual de tranquilo.