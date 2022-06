Gerardo Melgar, obispo de Ciudad Real: "La ley LGTBI de CLM contempla una antropología diferente a la de la Iglesia"

Durante una rueda de prensa que se ha celebrado en Ciudad Real para presentar la Campaña de Caridad de Cáritas y su memoria del año pasado, Melgar ha dicho que a los obispos de esta comunidad autónoma les preocupa el tipo de antropología que se expresa en la ley, “una antropología que se da de tortas con la antropología católica en la que se reconoce que existe hombre y mujer”.

Según Melgar, los obispos no se quieren meter con la normativa pero reconoce que sí les preocupa seriamente porque contradice la antropología cristiana “que no solo está reconocida en la Biblia sino también por la biología, que habla de hombre y mujer y no de otra cosa”, ha subrayado el Obispo de Ciudad Real.

También les preocupa, ha indicado Gerardo Melgar, que en la Ley LGTBI de CLM se hable de sanciones y quitar subvenciones a aquellas administraciones que no apoyen la libertad de cada uno para poder elegir el sexo.

Melgar ha manifestado desconocer la polémica que se generó durante la misa de la Romería de Alarcos en Ciudad Real el pasado lunes, cuando el párroco hizo referencia al documento de los obispos en contra de la Ley LGTBI de la región. “Me imagino que el sacerdote leería el documento, que es lo que se ha mandado que se haga en todas las parroquias”, ha señalado el Obispo de Ciudad Real.

Y ello, ha dicho Melgar, para que la gente se entere “qué dice la Iglesia y qué dicen algunos partidos políticos” sobre esta normativa. Asegura que los obispos de CLM no van en contra de nadie, “solo expresamos nuestra opinión”.