Las gasolineras de Ciudad Real cifran las pérdidas en un 90%

Esta organización empresarial, integrada en Fecir, reitera que es de máxima urgencia que entraran en vigor estos “servicios mínimos”, que palien las graves pérdidas económicas que están sufriendo, con un descenso del 90 por ciento en sus ingresos, capítulo que se ha visto aún más acentuado en el período de la Semana Santa.

Tras poder adaptar nuevos horarios en las gasolineras, petición que también fue demanda por el sector, y que ha supuesto adecuar ahora nuevos turnos y adoptar medidas, la Asociación vuelve a manifestar que es vital para la supervivencia del sector (son pymes y autónomos con 3-4 empleos de media) que no se aperturen todas las estaciones de servicio debido al descenso del transporte profesional -muchos repostan en sus propias bases-, y el de automóviles que es prácticamente nulo.

En cambio, esta problemática no lo tienen las llamadas low coast, al no contar con empleados. Por ello, la Asociación de Estaciones de Servicio, al igual que el resto de organizaciones miembro de Fecir, exige el aplazamiento o suspensión de capítulos impositivos, fiscales, etc., para poder hacer frente al día a día de sus empresas y trabajadores.

El consumo ha bajado de media un 90 por ciento tanto en autovías -sobre todo-, gasolineras en poblaciones, y el porcentaje es mayor aún en los pueblos más pequeños de la provincia, lo que hace insostenible no solo el presente, sino también el futuro de muchas de ellas.

Hay que mencionar que el 63 por ciento de lo que pagan los consumidores son impuestos para el Estado, que no varía según sea el precio de los carburantes.

Otra problemática es la necesidad de poder contar con equipos de protección, que fueron solicitados a la Consejería de Fomento, y aún no han llegado, con el agravante de las estaciones de servicio, cuyas tiendas no cuentan con un “pasapaquetes”.

Por último, también se está a la espera de una guía, de ámbito nacional, en la que se iba a confeccionar un listado de las gasolineras que contarían con un servicio adicional que se prestaría a los transportistas, sobre todo tipo de servicios a estos profesionales.