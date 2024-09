Fecicam llega a Ciudad Real con 37 de las mejores producciones cinematográficas emergentes del panorama nacional

El Festival de Cine Español Emergente (Fecicam) celebrará este año su XV edición con 37 producciones cinematográficas que llegarán a Ciudad Real con la intención de mostrar el talento de los cineastas emergentes del panorama nacional. En esta nueva edición, que tendrá lugar del 28 de septiembre al 4 de octubre, se podrán disfrutar cortometrajes, largometrajes y documentales que abarcan una amplia variedad de géneros, desde el drama hasta la comedia, pasando por el cine experimental y social.

El delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes de la Junta, José Caro; el vicepresidente cuarto de la Diputación de Ciudad Real, Adrián Fernández; el concejal de Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Ciudad Real, Pau Beltrán, y el director del Fecicam, Alvar Vielsa, han sido los encargados de presentar este martes la decimoquinta edición de este festival.

Vielsa ha explicado que una de las principales novedades de esta edición será que la entrada a todas las proyecciones y actividades será completamente gratuita. Una medida que busca fomentar la participación ciudadana y hacer que el cine llegue a más gente de la capital.

Entre las producciones seleccionadas en la Sección Oficial destacan títulos como 'La Bandera' de Martín Cuervo y 'Te estoy amando locamente' de Alejandro Marín, junto a otras obras como 'On The Go' y 'Tierra de nuestras madres', que han sido ampliamente elogiadas en festivales previos.

La categoría de series incluye producciones como 'Coia o Caos' y 'Una Perra Andaluza', mientras que en la Sección Nacional se presentan cortometrajes de jóvenes promesas del cine español como 'Evanescente' y 'Lava'.

Aunque habrá actividades previas durante toda la semana, el acto inaugural oficial del Fecicam tendrá lugar el 27 de septiembre en el Museo del Quijote, donde tendrá lugar la proyección de los cortometrajes de Castilla-La Mancha y en el que se dará especial relevancia al talento de la región.

Las proyecciones de la Sección Oficial comenzarán el 2 de octubre en el Teatro Quijano, presentando algunas de las producciones más destacadas del cine emergente. El 3 de octubre continuarán con más proyecciones, seguidas de una charla especial con Lucía Palicio, quien analizará una de las películas seleccionadas.

El festival cerrará con la gran gala de clausura el 4 de octubre en el Teatro Quijano, donde se entregarán los premios a las mejores producciones y habrá un tributo musical a Amy Winehouse a cargo del grupo "Back to Amy".

Apoyo institucional

Desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, su delegado provincial de Cultura en Ciudad Real ha destacado el "compromiso" del Gobierno de Emiliano García-Page con la cultura y, muy especialmente, con el sector cinematográfico, para el que ha destinado en los últimos años más de cinco millones de euros para impulsar el sector.

De su lado, el vicepresidente cuarto de la Diputación ha agradecido a la organización del Fecicam que, durante estos días, convierten a la capital de la provincia en una ciudad en la que se puede respirar cultura gracias al séptimo arte.

Finalmente, el concejal de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Ciudad Real ha elogiado la trayectoria del festival a lo largo de estos 15 años y ha invitado a toda la ciudadanía a participar en algunas de las proyecciones que se llevarán a cabo en el marco de la XV edición de Fecicam.