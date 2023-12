Los farmacéuticos de Ciudad Real reafirman su compromiso en mejorar la salud y el bienestar social

El acto institucional lo presidió Marta Arteta, presidenta del COF de Ciudad Real y secretaria del Consejo regional COFCAM; junto a la directora general de Planificación, Ordenación, Inspección Sanitaria y Farmacia de la Consejería de Sanidad, Carmen Encinas; Isabel Campanario López, Directora Gerente del Área Integrada de Salud de Ciudad Real, a la que se nombró Colegiada Distinguida, y el secretario del COF de Ciudad Real, José Manuel Sánchez Valdivia.

Al acto institucional acudieron también el vicepresidente 4º de Diputación, Adrián Fernández; la expresidenta del COF, Ana López Casero, y representantes de otros colegios profesionales sanitarios, entre otras autoridades, invitados-as y colegiados-as.

Marta Arteta dio la bienvenida, agradeciendo la presencia de los asistentes, indicando que este año se había adelantado la celebración, haciéndola coincidir con el Día Internacional de la Discapacidad, un colectivo importante también para la farmacia.

A los nuevos colegiados les dio la bienvenida en su incorporación al ejercicio profesional “llena de retos, exigencias, desafíos, y oportunidades de crecimiento, que irá definiendo vuestro proyecto trazado para el futuro”, dejando claro que “el Colegio les apoyará, velará por sus intereses profesionales, y les facilitará el conocimiento, la mejora permanente científica, promoverá y fomentará toda clase de iniciativas que aporten valor al cuidado de los pacientes”.

Y explicó además que hoy se reconocía la entrega, la vocación de los compañeros y compañeras que llevan 25 y 50 años colegiados, de quienes dijo, “son la experiencia, el buen hacer a lo largo de su ejercicio profesional en ámbitos diferentes como la Farmacia Comunitaria y la Microbiología. Su actividad en diversas áreas representa la pluralidad de nuestra profesión Farmacéutica, con visiones complementarias y trabajando juntos, que permite mejorar la salud y el bienestar social de la población”.

En el acto se reconoció a Isabel Campanario López, Directora Gerente del Área Integrada de Salud de Ciudad Real, la cual agradeció la distinción y manifestó que “por encima de todo soy y me siento farmacéutica, y, tras más de 20 años de profesión, para mí es un honor esta distinción, creo que no la merezco pero lo agradezco y la quiero compartir con toda la profesión farmacéutica, una profesión muy versátil que sabe adaptarse a los cambios que van registrándose en todos su ámbitos, por eso quiero compartir este premio no sólo con los compañeros de la farmacia hospitalaria, también mi respeto y agradecimiento a todos los farmacéuticos en ejercicio en cualquier lugar de la provincia”.

Isabel Campanario fue reconocida como Colegiada Distinguida | OC

También se reconoció a los profesionales que cumplen 25 años de Colegiación y 65 años, y 50 años de colegiación. Este año los profesionales que cumplen 50 años de colegiación son Pilar Valdivia Calle y José Manuel Sánchez Alonso, cuya distinción recogió su hija Pilar Sánchez Valdivia.

Los que cumplen 25 de colegiación son: Mª Gracia Ortiz Vázquez, Joaquín Millán Navajas, Manuel Arreaza Prado, Juan Antequera Recio, Inmaculada Fernández-Bravo García, Carmen María Vera Martínez y José Carlos González Rodríguez.

Entrega de los premios a los TFG y de la donación “Patrona Solidaria“ a la Asociación Española contra el Cáncer

Se entregaron las insignias a los 35 nuevos colegiados, muchos de ellos presentes. Entre ellos los dos Graduados de la UCLM que recibieron un premio exaequo al mejor TFG, concretamente Carmen Fernández-Arroyo Camacho y Juan Manuel Lara Bueno, con los que el COF de Ciudad Real ha querido reconocer los proyectos de investigación de los nuevos valores de la farmacia.

Donación a la AECC

En el acto se donó también al presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Ciudad Real, Marciano Sánchez, un cheque de 1.200 euros, con la recogida de fondos promovida por el COF en la que han colaborado estos patrocinadores: Cinfa, Bidafarma, Globalcaja, Ama, Bancofar, Towa, y el propio Colegio.

Esta Asociación fue elegida por los colegiados de Ciudad Real en una encuesta realizada a lo largo del mes de noviembre. Marciano Sánchez agradeció la donación que servirá para “poder descifrar el jeroglífico de estas enfermedades y hará crecer nuestra esperanza contra el cáncer”.

Consejería de Sanidad: Grandes retos y colaboración entre Farmacia y Gobierno regional

La directora general Carmen Encinas cerró el acto trasladando el saludo del Consejero de Sanidad, Jesús Fernández, y su felicitación a todos y todas los profesionales de la farmacia. También felicitó a Isabel Campanario por su distinción.

Y recordaba también “los grandes retos que el Gobierno regional ha abierto para el beneficio de los ciudadanos de CLM, como será la apertura en el futuro de nuevas farmacias y apertura de botiquines con lo que pretendemos acercar la prestación farmacéutica a todos los castellano-manchegos allá donde residan, y en igualdad de oportunidades, con un especial mimo en los que viven en entornos más despoblados y en coherencia con la estrategia que lleva a cabo nuestro Gobierno regional”.

Encinas se refirió también “al convenio que se ha presentado esta semana para acercar los medicamentos de dispensación hospitalaria allá donde residen las personas, mediante una colaboración estrecha entre los profesionales de la farmacia hospitalaria y la farmacia comunitaria, convenio para la entrega en proximidad de medicamentos de dispensación hospitalaria en zonas de intensa y extrema despoblación”.

Esta nueva estrategia, entre Consejería y COFCAM (Consejo regional de Farmacéuticos), comprende la entrega en proximidad, que podrá realizarse en la oficina de farmacia, en botiquines legalmente establecidos o, en caso de localidades que no tengan oficina de farmacia o botiquín, en el domicilio del paciente.

Y supone el acercamiento de la medicación de dispensación hospitalaria, además de una medida de humanización promovida para la mejora de la atención farmacéutica de la población, al incluirse dentro de la estrategia de promoción del medio rural.

Diputación: Los farmacéuticos también contribuyen a hacer municipalismo

Momentos antes del acto, en declaraciones a los medios de comunicación, el vicepresidente de la Diputación Provincial , Adrián Fernández, agradecía la invitación en este día tan entrañable para los farmacéuticos, a quienes felicitaba por su Patrona, dejando claro que “desde la Diputación, y en nombre de nuestro presidente Miguel Angel Valverde, vamos a apoyar siempre el compromiso farmacéutico, pues si hace poco más de 2 meses iluminábamos el Palacio Provincial por el Día Mundial del Farmacéutico, decir hoy que este colectivo es la atención sanitaria más cercana tanto en pueblos más grandes como en los más pequeños, donde la despoblación crece, y donde acudimos a los farmacéuticos como figura relevante para que nos aconsejen, y por eso siempre apoyaremos su labor tan encomiable, porque ellos también contribuyen a hacer municipalismo”.

Antes del acto institucional, a las 10.30 horas, la Iglesia de San Pedro acogió la habitual Misa por el eterno descanso de los farmacéuticos colegiados fallecidos este año: Mª Teresa Fisac Vidal, Pilar Francés Causapé, Pilar Pérez Guzmán Palomares y Manuel Puebla Toro.

La jornada terminó con la Comida de Hermandad, en el Restaurante Casa Pepe de Carrión, a partir de las 14 horas, durante la que estaba previsto celebrar el habitual sorteo de regalos.