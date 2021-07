Los farmacéuticos de Ciudad Real aplauden que se pueda vender test de antígenos sin receta en las farmacias

El presidente del Colegio de Ciudad Real, que también lo es del Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de la región, Francisco José Izquierdo, ha manifestado en Onda Cero que los farmacéuticos quieren poner su granito de arena para ayudar en la capacidad de detección de casos positivos de coronavirus.

Izquierdo dice que no es momento para valorar si esta medida se debería haber adoptado antes o después. Considera que es una buena decisión pero que hay que dar un paso más, y en este sentido los farmacéuticos de Castilla-La Mancha van a solicitar a Sanidad que elabore un protocolo para conocer cómo deben actuar estos profesionales en el caso de que la prueba se haga en la propia farmacia y el paciente de positivo.

Izquierdo considera que no tenía sentido que las farmacias no pudieran dispensar sin receta los test de antígenos. Cree que los clientes de las farmacias que soliciten esta prueba se van a beneficiar porque así sabrán si están en riesgo o no. Y dar más accesibilidad al test facilita la capacidad de detección y disminuye la exposición al covid.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Ciudad Real calcula que el precio del test de antígenos en las farmacias rondará los 10 o 12 euros.

Recordar que este tipo de test facilita que en 15 minutos se obtenga el resultado, aunque la fiabilidad es menor que el de las PCR, cuyo resultado se conoce más tarde.