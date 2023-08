El equipo de Gobierno valora la alta participación y la ausencia de incidentes en la Feria de Ciudad Real

Alrededor de 90 actividades realizadas durante la Feria con un “éxito de participación. Nos encontramos una situación de vacío y en tiempo récord se ha conseguido desarrollar una feria de garantías para el disfrute de todos los colectivos y públicos” apunta Galisteo. También considera que “el éxito de la Feria viene dado por la gran acogida que ha tenido por parte de los ciudadrealeños”, haciendo partícipe a todo el tejido asociativo de la ciudad.

La exigencia de este equipo de Gobierno, “hace que queramos mejorar y así lo haremos con novedades, en especial potenciar la feria de día en colaboración con la hostelería, los grupos de música locales…, ampliar actividades en espacios como ‘La Talaverana’ impulsar otro tipo de actividades, ideas que el año próximo se pondrán en marcha”. Y añade, “en 50 días que llevamos en el Gobierno hemos programado una feria de calidad y para todos los públicos”.

En esta misma línea se ha manifestado Luis Alberto Marín, concejal de Economía Municipal, “Ciudad Real se ha doctorado con cum laude, pero no el equipo de Gobierno si no los ciudadrealeños por su comportamiento, participación y civismo. Estamos satisfechos de la acogida de la Feria. El balance no puede ser más positivo”.

MUCHA PARTICIPACIÓN

De reseñar, la numerosa participación en las actividades religiosas de los días 15 y 22 de agosto, “desde la Hermandad nos dicen que no se recuerda un día, en referencia al pasado 15 de agosto, con tanta participación de devotos y fieles alumbrando a la Virgen” señala Galisteo.

Entrando en materia de actividades, la viceportavoz, ha querido repasar primero los conciertos, por donde se han pasado cerca de 20.000 personas, siendo el concierto de Los Secretos el más multitudinario”.

Especial mención ha hecho a “recuperar ‘La Talavera’ como espacio singular y con un gran atractivo para celebrar actividades en la Feria y fuera de ella”. Si en el Baila de Mayores, “600 personas abarrotaron el espacio del Parque Gasset, no fue menos el día que actuó la Orquesta OFMAN que congregó a unas 800 personas”.

En otro orden de cosas, Aurora Galisteo, ha querido realizar un balance de las actividades deportivas de la Feria, “18 actividades de 13 disciplinas distintas, entre ellas, balonmano playa, golf, tenis mesa, ajedrez, balonmano, fútbol, orientación, petanca, pesca o baloncesto -aún por celebrar- “.

En su intervención, ha valorado en detalle, la creación del I trofeo de futbol solidario Virgen del Prado, a favor de la AECC, “reunió a unas 800 personas en el Polideportivo, pero fueron 1.000 las que se solidarizaron de alguna manera”, y el I Torneo de Ferias de Golf, que “se ha realizado por primera vez con una gran acogida y una participación de carca de 50 jugadores”.

Además, en la Ciudad Deportiva de Larache se ha disputado el Concurso Hípico, “que este año ha superado todas las expectativas. Hemos recuperado la categoría nacional del Concurso. categoría 4* nacional. Seguiremos apostando por este Concurso, cada año va teniendo más afluencia de público”. De la relevancia del evento, apunta “este año han participado 130 caballos, y unos 90 jinetes, participación histórica en los últimos 15 años en Ciudad Real. Jinetes de Andalucía, Extremadura, Madrid, Castilla León y de aquí, de Castilla La Mancha han pasado por el Concurso”. Según cifras de la Organización, “unas 6.000 personas han disfrutado de la Hípica, con una cifra de recaudación en apuestas de 20.000 euros, y se han repartido más de 24.000 euros en premios”.

Asimismo, ha hecho un repaso de las actividades a colectivos mayores, “colectivo abandonado en la programación de la Feria por el anterior equipo de Gobierno” comenta. Si bien, añade Galisteo, “600 personas abarrotaron el Baile de Mayores, 800 personas asistieron a la actuación de la Orquesta Filarmónica La Mancha, además de los conciertos de la Banda de Música Agrupación Musical de Ciudad Real, los días 15 y 22”.

Centrándose en las actividades infantiles, Aurora Galisteo, ha comentado el éxito que han tenido las actividades infantiles en el Prado, junto a las actividades desarrollados en el espacio Joven.

Desde el Ayuntamiento, “somos conscientes que la ciudad merece estar en las mejores condiciones de limpieza, de ahí el Plan Intensivo de Limpieza que venimos desarrollando desde el 17 de julio, y que se ha visto complementado por un operativo especial para estos días de Feria” apunta Galisteo. En el mismo han participado una media de 35 personas, con un máximo de 45 trabajadores los días de mayor requerimiento.

A lo anterior hay que añadir los días 15 y 22 para la atención de las procesiones un dispositivo especial de 10 trabajadores. Para apuntar, “especial foco hemos puesto en eliminar los restos de cera existentes en acerados y pavimentos”, provenientes del vertido de las velas de las procesiones, con dos equipos que trabajan simultáneamente con agua a presión, para eliminar todos los restos que permanezcan en distintas calles y plazas de la ciudad.

55 ATENCIONES POR PROTECCIÓN CIVIL

En materia de seguridad, Luis Alberto Marín, concejal del equipo de Gobierno, ha señalado que “a nivel de Protección Civil han participado 95 voluntarios, sin resaltar ninguna incidencia significativa, de las 55 atenciones sólo 12 han necesitado de traslado al Hospital”. Los cuerpos de seguridad nos han traslado que “el vermut ha estado lleno de gente todos los días, la caseta joven ha tenido una gran afluencia, al igual que la zona joven, que salvo algún problema de aforo el sábado, no ha generado ninguna incidencia mayor”.

Desde el equipo de Gobierno, continuaba Luis Marín, “estamos muy satisfechos ante la difícil situación económica que nos encontramos y, hemos acometido una feria de éxito y participación”.

A preguntas sobre los medios, sobre las críticas del PSOE, por el refuerzo presupuestario para la Feria, la viceportavoz del Gobierno se ha mostrado sorprendida, “ha tenido que haber un cambio de Gobierno para que el PSOE se enterara de que la partida de Festejos estaba a cero, ni gobernando se enteran. Se gastaron en 5 meses, la partida de festejos de 12 meses, de ahí la ampliación de crédito que se hizo”.

Igualmente, de sorprendida, ante las críticas al respecto de la falta de actividad cultural en los barrios, “el programa de Barrios Culturales se presentó el pasado 1 de agosto por el concejal de Cultura, Pedro Lozano en rueda de prensa, y está desarrollándose desde el 2 de agosto y hasta el 8 de septiembre. En total, 17 actividades culturales en 11 espacios”.