Eva Masías ha asegurado en Onda Cero que en la Investidura apoyará la lista mas votada, que en este caso ha sido la del Partido Popular, encabezada por Francisco Cañizares. Masías apunta "no he mirado jamás las siglas, ni los colores, lo que he mirado es que siga avanzando la ciudad, y eso espero que no lo pare nadie".