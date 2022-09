La Diputación “devuelve” la plaza de toros al pueblo de Almadén tras ser rehabilitada para convertirse en una hospedería

Con una inversión próxima a un millón de euros se ha rehabilitado la cubierta de la plaza, salvo dos tramos en los que se actuó en 2015, y también se han adecentado y consolidado las galerías de madera y se ha dado solución a los problemas de encharcamiento con un sistema de evacuación al exterior.

Caballero ha dicho que la plaza se ha concebido en esta nueva etapa como un espacio multifuncional para que tenga el mayor uso posible al margen de los festejos taurinos que se ofrezcan. También ha conferido una gran importancia al atractivo que supone su apertura desde el punto de vista turístico, ya que viene a completar una oferta, junto al parque minero, que contribuirá a afianzar el destino de interior que constituye nuestra provincia. “Esta plaza es para disfrutarla y el resto del año, en la media que el tiempo lo permita, hay que organizar otro tipo de actividades”, ha remarcado.

Ha mostrado de nuevo su compromiso con Almadén diciendo que siempre se ha sentido y se siente en la obligación de contribuir a la conservación del patrimonio. Ha añadido que se consideran los padrinos de la plaza de Almadén porque hay muy pocas en nuestro territorio que tengan tanto valor histórico y monumental, además de que es una de la más antiguas. Y ha querido poner de manifiesto, cuando ha agradecido el trabajo del ayuntamiento, de los técnicos de la Diputación y de la empresa adjudicataria, lo complejo que es actuar en inmuebles que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad. Cree que el excelente resultado final es éxito de todos, entre quienes ha incluido al mayoral, Joaquín Muñoz, “que lleva la plaza en el alma y se desvive por ella”.

Aunque no somos una provincia que concentra sus recursos turísticos, como ocurre en Toledo y Cuenca, Caballero considera que ello no debe razón de peso para no emplearnos a fondo en valorizar y hacer más visibles nuestras potencialidades. Se trata, según ha comentado de “saber aprovechar esa dispersión”.

A su juicio, en el caso de Almadén, es necesario convertirlo en centro neurálgico. Para ello, hay que presentar las mejores instalaciones, para dejar de tener visitas de paso y que sean turistas de varios días de estancia en las mejores condiciones. Por eso tienen previsto abordar, en lo sucesivo, la dotación de mobiliario y decoración a lo que será la primera hospedería de la provincia.

Se hará lo posible, atendiendo a las manifestaciones del presidente de la Diputación, para sustituir el alumbrado de la plaza por luminarias más eficientes desde el punto de vista energético. En este sentido, ha comentado que de los 35 millones de euros que se están invirtiendo en la provincia en esta materia, 300.000 se han destinado a Almadén, a los que se sumarán otros 800.000 a través del Proyecto Geoparque.

Se pretende, igualmente, recuperar la zona que se denomina recinto ferial para que tenga un uso que sirva al desarrollo económico en colaboración con la consejería de Economía, de modo que pueda acoger iniciativas empresariales y se convierta en un centro que favorezca la aparición de nueva actividad comercial en la localidad. En definitiva, la Diputación “no va a escatimar esfuerzos para que Almadén exhiba vitalidad y se convierta en referente turístico a la vez que genera más actividad económica y empleo.

La alcaldesa de Almadén, Carmen Montes, por su parte, ha mostrado su satisfacción por la nueva etapa que inaugura la plaza de toros, un edificio muy valorado por los vecinos y vecinas, que lo sienten suyo y se muestran orgullosos de su valía y singularidad. Ha verbalizado su agradecimiento a Caballero, no sólo por la financiación de la remodelación del edificio sino también porque ha apoyado al ayuntamiento para dar solución a sus dificultades económicas y ha procurado una serie de inversiones en materia de obras, servicios sociales, cultura y deportes. Ha asegurado que el apoyo de la institución provincial ha sido y es muy importante para la ciudad minera, aunque ha reconocido que con la ayuda de los Gobiernos central y regional también ha hecho realidad proyectos muy necesarios.

A modo de ejemplo, la alcaldesa ha dicho que se han invertido 1.400.000 euros en planes de empleo entre la Diputación y la Junta de Comunidades. Y ha destacado que la institución provincial es la única que corre con los gastos de la seguridad social de las más de 70 personas que han sido contratadas, por lo que para el ayuntamiento resulta totalmente gratis ayudar a las personas que tienen más dificultad para acceder al mercado laboral.

Además de un festejo taurino, la plaza de toros de Almadén inicia esta nueva andadura en la que se pretende aumentar sus usos con una serie de actividades culturales, deportivas y gastronómicas que tendrán lugar a lo largo de una semana en la que se pondrá de manifiesto que se han convertido “en un ambicioso proyecto con turístico, hotelero y cultural”, como ha dicho la alcaldesa, quien ha remarcado que “no sólo es un bello recinto taurino, es el lugar referente de la localidad, de la cultura y uno de los motores económicos de la diversificación económica que ayudará al desarrollo turístico”.