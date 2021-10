DENTRO DEL PROYECTO CONTRA EL BULLYING "FOSTERING TOLERANCE AND RESPECT AGAINST VIOLENCE AND BULLYING"

El Colegio Salesiano Hermano Gárate de Ciudad Real retoma sus movilidades presenciales

Hasta el 2 de octubre 6 alumnos y 2 profesores permanecerán en Macedonia del Norte donde se lleva a cabo el segundo encuentro del proyecto. El proyecto involucra a 24 alumnos de 4º de la ESO.