Ciudad Real financiará 20 actuaciones con 12,5 millones de euros procedentes del superávit de 2.020

Entre los proyectos más importantes que se van a financiar con los 12,5 millones de remanente destacan la segunda ronda sur en la que se invertirán 2,5 millones de euros, otros 2,1 millones para la adecuación de vías públicas, 2 millones para la rehabilitación del colector y 1,3 millones de euros para proyectos de eficiencia energética.

Pilar Zamora destacaba cómo en esta aplicación del superávit permitirá una veintena de proyectos con 12,5 millones de euros que se invierten en Ciudad Real. “Tenemos deuda 0, pero hemos invertido 21 millones de euros en Ciudad Real. No se ha dejado de invertir. Aquí hemos liquidado la deuda, hemos tenido una mayor capacidad presupuestaria, y lo invertimos en la ciudad. Creo que es una gran gestión económica, porque no nos podemos permitir otra cosa porque estamos gestionando con el dinero de los vecinos y vecinas de Ciudad Real”

“Esa es la política que me ocupa como alcaldesa y como Equipo de Gobierno”, recalcaba Zamora. “No estamos en otras cosas. Estamos en esto: gestionando la ciudad e invirtiendo en la ciudad, con los vecinos y vecinas, con los sectores que peor lo están pasando. Eso es lo que me preocupa como alcaldesa desde que me levanto hasta que me acuesto”.

También sobresalen los 500.000 euros más que se van a destinar a las ayudas individualizadas de Acción Social, alcanzado este año un presupuesto en esta materia de 750.000 euros, debido a que el Ayuntamiento ha notado un incremento de familias necesitadas que acuden en busca de ayuda debido a la crisis provocada por la pandemia.

Igualmente habrá 435.000 euros para empleo con el objetivo de realizar 400 contrataciones durante seis meses gracias al Plan de Empleo de la Junta y la Diputación.

Y también el Ayuntamiento invertirá 1,5 millones de euros en el Fondo de Reactivación Económica.

El concejal de Hacienda, Nicolás Clavero, ha manifestado que han querido elaborar unas bases que sean más agiles y confía en que en verano se pueda ya conceder estas ayudas a los empresarios y autónomos que las soliciten.

Pilar Zamora confía en que los grupos de la oposición apoyen los proyectos financiados con el remanente en el próximo pleno que se celebrará el 25 de marzo.