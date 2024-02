“Ya es Carnaval en Ciudad Real”

Lejos de caer en “los tópicos manchegos”, el pregonero de hogaño salió al escenario “dispuesto a arrancar la carcajada de los asistentes” … y lo consiguió.

Adaptó uno de sus espectáculos para la ocasión y con “la palabra como muleta”, hizo un repaso a la historia del Carnaval contando anécdotas basadas, algunas, en hechos reales. Santi, que ya fue pregonero en su tierra natal, Jaén, tenía ganas de venir a Ciudad Real, de hecho, era la primera vez que pisaba las tablas del Quijano.

En su intervención, ha confesado haberse sentido como en casa, “me he comido unas gachas y después de cuatro horas de siesta, me he puesto un colorido traje para la actuación”.

Se ha mostrado orgulloso de llevar a Ciudad Real a lo más alto, se ha dado cuenta de que aquí “se hace todo a lo grande, las comidas, las rotondas, las fiestas…sales de una y ya estás celebrando otra”, ha dicho.

El actor jienense ha finalizado su pregón regalando un monólogo en el que analiza el comportamiento de los españoles cuando viajamos, y como la comparsa invitada no llegaba, ha extendido su actuación hasta que han aparecido los ‘gaditanos’.

Santi Rodríguez durante el pregón | OC

"Arlequín de la suerte"

Finalizado el show, el presentador del acto, el periodista de la Cadena Ser, Agustín Cacho, llamaba al escenario al alcalde de Ciudad Real y a la concejal de Festejos, para entregar al pregonero una réplica del preciado ‘Arlequín de la suerte’, obra del artista ciudadrealeño, Fernando ‘Kirico’.

Tanto Francisco Cañizares como Fátima de la Flor, han mostrado su deseo de que estos días “nos disfracemos y salgamos a la calle a pasarlo bien, que las actividades programadas sean del gusto de todos, que este domingo las peñas y asociaciones de la capital hagan latir el corazón de la ciudad con sus montajes y disfraces, y que el ‘Gran Desfile del Concurso Nacional de Carrozas y Comparsas’ sea un éxito. Queremos que nuestro Carnaval crezca y sea un referente”.

Comparsa y actos del carnaval

Dos tardes de baile para mayores, fiesta para los más pequeños, música en directo en el Torreón, II edición de ‘La Gran Drag Show’, el tradicional entierro de la sardina, el ‘I Desfile escolar de disfraces’…citas que culminarán con un gran domingo de piñata en el que participarán 44 asociaciones culturales / peñas / comparsas y que movilizará a más de 20.000 personas.

La nota musical de este primer día de Carnaval la ha puesto la comparsa ‘Cádiz Puro’, una agrupación de jóvenes con talento y con experiencia, que debutó en el Falla hace dos años y de proyección ascendente.

La programación íntegra del Carnaval de Ciudad Real se puede consultar en la web: www.ciudadreal.es y también está disponible en formato papel en la Oficina Municipal de Turismo de la Plaza Mayor.