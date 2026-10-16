Carmen Fúnez, diputada del PP: "La provincia de Ciudad Real ha estado abandonada por el Gobierno de Sánchez"

La diputada del Partido Popular por Ciudad Real, Carmen Fúnez, ha lamentado el abandono que ha sufrido la provincia durante los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, dice que sería un honor repetir en la lista al Congreso y garantiza que el PP fortalecerá el sistema público de pensiones, revalorizándolas según el incremento del IPC.

En una entrevista concedida a Onda Cero, Fúnez asegura que esta provincia ha sufrido la degradación del actual gobierno y señala que Ciudad Real no ha existido en estos últimos años.

Y ello debido a que no se han aprobado presupuestos generales, las familias y clases medias han estado abandonadas y no se han cumplido compromisos en materia de infraestructuras, como la autovía A-43, la variante de Puertollano, el juzgado de Tomelloso o la comisaría de policía de Alcázar de San Juan.

Candidatura del PP

La también vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP nacional considera que es un alivio el adelanto de las elecciones al 29 de noviembre, era algo que venían pidiendo los populares desde hace tiempo pero considera que los comicios generales llegan tarde.

La próxima semana se reunirá el Comité Nacional Electoral del partido para aprobar las candidaturas de cada provincia. En las anteriores elecciones, Carmen Fúnez encabezó la lista del PP de Ciudad Real al Congreso y ahora espera repetir.

"Ha sido un honor representar a Ciudad Real en el Congreso y sería un honor volver a estar en la candidatura para defender a esta tierra", ha dicho Fúnez.

Pensiones, vivienda y Ceuta

En medio de la polémica abierta sobre las pensiones, Carmen Fúnez ha querido dejar claro que el PP, si gobierna, garantizará el sistema publico de pensiones y que estas se abonen de acuerdo con el incremento que marque el IPC.

Recuerda que con los gobiernos del PP siempre se han subido las pensiones y que el único ejecutivo en el que se aumentaron fue en la etapa de Rodríguez Zapatero.

En cuanto a la vivienda, señala que antes de que llegara Pedro Sánchez al poder "no era un problema, según el CIS era el decimosexto problema de los españoles pero ahora es el primero".

La parlamentaria popular ha dado cifras: desde que en 2018 Sánchez es presidente el precio de la vivienda ha crecido un 70%, mientras que el alquiler lo ha hecho en un 41%.

Y respecto a la crisis de Ceuta, Carmen Fúnez ha manifestado que la situación se resume en dos palabas, mentiras y abandono, y opina que el Gobierno "ha estado más pendiente de protegerse a sí mismo por los casos de corrupción que por solucionar los problemas de los ciudadanos"

Asegura Fúnez que en estas próximas elecciones el PP saldrá a ganar y a conseguir una mayoría suficiente para reconstruir la sociedad española y opina que la huelga general convocada por los sindicatos el 11 de noviembre es un paro electoral contra la oposición al Gobierno.