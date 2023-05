El Ateneo Taurino indignado tras conocer que por cuarto año consecutivo no habrá corridas de toros en la feria de Ciudad Real

El presidente del Ateneo Taurino, Antonio Espadas, ha manifestado su sorpresa porque la empresa ya solicitó con anterioridad una ampliación del plazo de las obras por tres meses.

Considera que los motivos que alega la empresa, y que acepta el Ayuntamiento, no tienen ninguna lógica ya que no afectan a la plaza de toros en sí, sino a aspectos externos que no impiden la celebración de festejos taurinos.

Motivos que alega la empresa como el retraso en el soterramiento de las líneas de suministro eléctrico de la calle Esperanza, el robo de cableado, la entrada en vigor de la normativa relacionada con el trabajo en los meses con altas temperaturas y la declaración en ruina de dos viviendas situadas en la Ronda del Carmen.

El Ateneo Taurino considera que es obligación del equipo de Gobierno municipal exigir a la empresa el cumplimiento de los plazos.

Además, subraya que la propia adjudicataria se comprometió a finalizar la obra un mes antes de lo previsto y Espadas también recuerda que las dos alcaldesas que ha habido en esta legislatura prometieron que no iba a faltar las corridas de toros en Ciudad Real.

De todas formas, Antonio Espadas opina que todo esto se debe a que se quiere hacer fracasar “el empeño e ilusión” de quien viene siendo la principal artífice de las obras de mejora de la plaza de toros, la actual alcaldesa, Eva Masías.