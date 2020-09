Almagro tiene 12 aulas confinadas debido a positivos por coronavirus

Desde la semana pasada, estos niños y niñas de la residencia están confinados con sus respectivas familias en sus lugares de residencia en los que se les realizará también las PCR. Hoy, han hecho las pruebas a la veintena de personas que forman parte del personal del centro educativo en la misma residencia.

Tras finalizar estas PCR, la ambulancia del 112 se ha trasladado al centro de la salud. Hasta que la luz lo ha permitido, los sanitarios han realizado las PCR en la carpa instalada en su exterior a los 103 alumnos y a los seis tutores de las clases confinadas de los cursos de 2º, 4º, 5º y 6º de Primaria por casos positivos en COVID-19.

Los primeros casos aparecieron la primera semana de inicio del curso escolar por lo que apunta que los contagios fueron anteriores, aunque se han conocido durante los días posteriores. Los niños dejaron de asistir al primer síntoma compatible con COVID-19.

Almagro tiene en total, doce aulas confinadas. Concretamente, dos cursos de 2º y 4 de ESO del instituto Antonio Calvín; dos clases- 2º de Primaria y 2º de Infantil del colegio Paseo Viejo de la Florida, dos clases, de 1º y 2º de Primaria en el colegio Miguel de Cervantes y las seis del colegio Diego de Almagro.

La situación en Almagro, respecto al COVID-19, ha empeorado en las últimas semanas. Desde que se publican los datos por municipios, la ciudad encajera ha ido aumentando paulatinamente los casos confirmados por PCR durante este mes de septiembre. La semana del 31 de agosto al 6 de agosto, los casos positivos fueron 11; del 7 al 13 de septiembre, el número se incrementó a 23 y esta pasada semana, del 14 al 20 de septiembre, 35 positivos. La semana pasada se realizaron 150 PCR en el centro de salud de Almagro.

El coordinador médico de Almagro, Ángel Pérez, explicó hace unos días a través de la radio municipal que los contagios en Almagro son de personas con contacto con positivos que al realizar la prueba dan positivo también, “todavía no podemos hablar de contagio comunitario, pero Almagro está empeorando”.

Pérez ha hablado que estamos cumpliendo con el uso de la mascarilla en la calle, en el trabajo, también el lavado de manos, pero no la distancia social. Como ejemplo se ha referido a países del norte de Europa que no se han confinado y tienen la incidencia más baja porque no están realizando reuniones familiares, ni de grupos grandes de amigos.

El coordinador médico ha apelado a la responsabilidad de todos. En esta misma línea, también habló el alcalde Daniel Reina que ha pedido a sus vecinos restringir “al núcleo habitual todas nuestras relaciones sin mascarilla”.