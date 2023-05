El líder nacional de Vox anima a echar al PSOE de España, de CLM y de Ciudad Real: "Son un peligro, una plaga"

Abascal en Ciudad Real: "En el PP son un poco chulos, no pueden contar con los votos gratis de Vox para gobernar"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha avisado este domingo a los dirigentes del Partido Popular de que no pueden contar con los votos "gratis" de su partido para gobernar y les ha acusado de "vender la piel del oso antes de cazarla"; avisando de que Vox no cederá ante ninguna "presión" y no hará de "coche escoba" de los 'populares'.