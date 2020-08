Retan a los negacionistas del coronavirus a transportar fundas para tapar a los fallecidos por la pandemia

Desde MRW Puertollano, empresa que durante la pandemia ha transportado muestras de covid, epis y fundas especiales para tapar a los fallecidos por coronavirus invitan a los negacionistas y antimascarillas a vivir de primera mano la realidad de la enfermedad. A ellos se ha dirigido un siniestro mensaje a través de las redes sociales desde la sede de mrw en puertollano retándoles a colaborar con el envío de las fundas especiales para cubrir los cuerpos de los fallecidos por covid-19. Rubén Malagón, autor del mensaje y lleno de rabia por lo vivido, aclara que respeta todas las opiniones pero no apoya una manifestación "en contra de lo que es evidente, que es la existencia de un maldito virus". Malagón ha perdido amigos por esta enfermedad, y ha tenido que ver hospitales colapsados, laboratorios que no daban abasto y entregar las fundas para tapar a los fallecidos, por eso reta a los negacionistas a realizar alguno de estos envíos, y espera que su irresponsabilidad no repercuta en mas contagios.