El Cuponazo de la Once deja más de 11 millones de euros en Socuéllamos

El 'Cuponazo Black Friday' de la ONCE ha repartido 11.475.000 euros en Socuéllamos (Ciudad Real) con 100 cupones premiados, uno de ellos con los nueve millones de euros del premio mayor, el 18.075, y otros 99 agraciados con 25.000 euros cada uno, en el sorteo de este viernes.

El agente vendedor de la ONCE Jorge Juan Buendía ha sido el vendedor del cupón del sorteo premiado con las cinco cifras más la serie, ha informado la organización en una nota de prensa.





"No me lo creo. Siempre he soñado dar una cantidad así, pero 11 millones de euros es una barbaridad", ha señalado Buendía, muy emocionado por repartir tanta ilusión entre toda la ciudadanía y amigos del municipio ciudadrealeño.

En declaraciones a Onda Cero, Jorge Juan Buendía ha señalado que el reparto de tanto dinero le ha causado una gran ilusión y que los cupones están muy repartidos.

Reconoce que ya son bastantes los premiados que le han dado las gracias y le han felicitado.

Se trata del premio más grande que ha dado la Once en los últimos cinco años en Castilla-La Mancha.

El vendedor, que lleva 20 años trabajando en la Once, recuerda que con anterioridad ya repartió otros dos premios importantes: 3 cupones con 25.000 euros cada uno, y un "Sueldazo" de 2.000 euros al mes durante 10 años.