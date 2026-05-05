La Carrera de las Empresas de Albacete de Aje y Adeca llega el 17 de mayo

El concejal de Deportes, Francisco Villaescusa, ha presentado la Carrera de las Empresas 2026 organizada por la Asociación de Jóvenes Empresarios, Aje, de Albacete y la Asociación de Empresarios de Campollano, Adeca, que, el próximo 17 de mayo, a partir de las 9:00 horas, se desarrollará de manera íntegra por este importante parque empresarial.

Acompañado por la presidenta de Aje, Sandra Esparcia, y el presidente de Adeca, Santos Prieto, el concejal ha agradecido el esfuerzo de ambas entidades por hacer un año más realidad uno de los eventos deportivos y empresariales más relevantes de la ciudad, perfectamente consolido en el calendario, convencido de que nuevamente será todo un éxito organizativo y de participación.

Durante su intervención, Villaescusa ha subrayado el respaldo del Ayuntamiento, a través del IMD, a esta carrera, ya que además de fomentar hábitos de vida saludable, contribuye a reforzar el espíritu de equipo dentro de las empresas y a impulsar la colaboración entre el tejido empresarial local, en una combinación perfecta entre deporte, empresa y sociedad que beneficia a toda la ciudad.

En materia organizativa, el evento contará con circuito cerrado al tráfico, coordinación con Policía Local, servicio de ambulancia y un amplio dispositivo de voluntariado, con el objetivo de garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de la jornada.

Carrera de las Empresas de Albacete 2026

La Carrera de las Empresas 2026 contará con dos modalidades principales, una prueba de 5 kilómetros impulsada por ADECA y otra de 10 kilómetros promovida por AJE, además de distintas carreras infantiles adaptadas por edades, de 100, 250 y 500 metros y, como novedad, podrán participar en la 5K los jóvenes entre 12 y 17 años, en respuesta a las demandas recibidas.

Todas las personas que quieran participar de forma individual podrán hacerlo, pero los equipos estarán formados por trabajadores de empresas de manera exclusiva para reforzar el espíritu de grupo que define este evento.

El recorrido discurrirá íntegramente por el Polígono Campollano, con salida y meta en la calle G, junto a la sede de Adeca, atravesando distintas vías del polígono como la avenida Adeca, calles B, A, H, D y C, y las avenidas Primera y Segunda, mientras que las pruebas infantiles se desarrollarán en la propia calle G con distancias de 100, 250 y 500 metros. Un recorrido muy similar al del año pasado, donde se ha añadido un pequeño giro para ajustar un poco más la distancia.

Se entregarán premios individuales y colectivos a los primeros en llegar a la meta, tanto en la calificación masculina como femenina, premios colectivos para las empresas con más número de inscritos y a los más rápidos de la 5K y de la 10K.

La inscripción tiene un coste de 12 euros para la de adulto y de 2 euros para la infantil y se realizará a través de la web de atletas populares y se podrá hacer hasta el 3 de mayo. Además, también se podrá colaborar a través del Dorsal 0.

Tras la celebración de la carrera en sus diferentes modalidades, tendrá lugar la entrega de premios y, finalmente, un espacio de networking, acompañado de aperitivo, como una de la partes más importantes de la carrera, para favorecer el encuentro entre empresas y participantes.