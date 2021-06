Renovado el convenio de colaboración con Cruz Roja

Cruz Roja y el ayuntamiento de Alcázar de San Juan han renovado su convenio de colaboración con el que siguen prestado los servicios de ayuda a quienes más lo necesitan. Un convenio que tiene un presupuesto de aproximadamente 130 mil euros y que permite que muchos colectivos puedan disfrutar de servicios vitales.

La alcaldesa, Rosa Melchor, valoraba que el dinero mejor invertido es el que se gasta en las personas y reflexionaba sobre que “lo importante no es cuántos impuestos pagamos sino en qué se invierten”. En este sentido destacaba la labor que ha desarrollado Cruz Roja en los momentos tan difíciles que hemos vivido, momentos en los que han estado colaborando en cada acción y en cada ocasión en que se han necesitado.

Para la alcaldesa la ciudad tiene una deuda de gratitud con Cruz Roja porque han estado en todo momento, cuando no había mascarillas ayudando a que se confeccionaran y repartiendo, llevando las medicinas a quienes no podían salir de sus casas, acompañando y llevando hasta cada domicilio víveres para quienes no podían organizar compra, una organización, ha dicho la alcaldesa que funciona magníficamente. Además su atención era doble porque no han descuidado su labor diaria y la prestación del servicio que realizan con diversos colectivos, con los más vulnerables.

Conchi Herrera, presidenta de Cruz Roja, explicaba que para ellos es una satisfacción poder firmar este acuerdo de colaboración. El importe esta ajustado para que nuestra actividad se siga prestando y revierta en los ciudadanos, decía.

Ha querido agradecer al ayuntamiento su colaboración para poder seguir prestando los servicios habituales de transporte adaptado, ludoteca, atención a personas en soledad, centro de tarde, baño adaptado en silla anfibia o inserción sociolaboral, entre otras. Son proyectos decía en los que se trabaja con todas las edades, desde niños hasta mayores y personas discapacitadas, un trabajo que no se podría hacer sin la colaboración del ayuntamiento.

Recordaba que estamos en situación de pandemia, que no hay que bajar la guardia y recordaba que en 2020 Cruz Roja atendió a más de 6500 personas con más de 440 voluntarios y voluntarias, y se hicieron más de 59.000 intervenciones. Lo que en una población como la nuestra es muchísimo, valoraba, y a la vez se mostraba agradecida.