VI Jornadas de Protección Civil `Los niños de hoy pueden salvar vidas mañana´

Protección Civil de Quintanar de la Orden continúa con su labor formativa en los diferentes Centros Educativos de la localidad con el fin de dar a conocer el trabajo que llevan a cabo y enseñar a los escolares a reaccionar y saber actuar ante una situación de emergencia y llegado el momento, puedan, incluso, salvar una vida.

Es el sexto año que se lleva a cabo esta actividad y, en esta ocasión, han comenzado por los alumnos de 5º y 6º de Primaria del Colegio Antonio Machado.

El jefe de Protección Civil, Jesús Toledo, que ha estado acompañado por los Técnicos de Emergencias Alfonso Nieto y José Luis Sánchez, explicaba que con los alumnos de 5º curso trabajan el Servicio de Emergencias 112, acciones preventivas en el hogar y cómo actuar en situaciones de emergencia realizando la cadena de supervivencia con una RCP básica. Mientras, el alumnado de 6º aprende a realizar una RCP más avanzada y completa, desde cómo reaccionar hasta los pasos a seguir, las maniobras a realizar, hasta cómo utilizar un desfibrilador. “Con este tipo de talleres lo que se pretende es que los chicos y chicas sepan reaccionar y actuar ante una emergencia porque en estos casos los segundos cuentan y, en muchos casos, pueden salvar vidas”.

Nuevo protocolo de actuación adaptado a la Covid-19

Cabe destacar que, en esta ocasión, el taller se ha realizado con todas las medidas de higiene y seguridad establecidas frente a la Covid-19 y en el mismo también se ha dejado claro que la situación actual de pandemia hace que se tenga que actuar de forma diferente. Es decir, se ha explicado el Soporte Vital Básico y Desfibrilación Externa Automatizada (DEA) adaptado para la Covid-19. En ese sentido, indicaban que en este caso la evaluación de la respiración deberá hacerse visualmente no se podrá abrir la vía aérea ni se podrán acercar a la nariz y la boca de la víctima. Se deberá cubrir la nariz y la boca de la víctima con una mascarilla si no dispone de ella y la persona que ayuda también deberá llevarla. Al no poder realizarse el boca a boca el reanimador deberá llevar a cabo directamente las compresiones torácicas continuas hasta que llegue el DEA o los servicios de emergencia.

Por otro lado, los reanimadores deberán lavarse bien las manos con agua y jabón o desinfectarse con un gel par mano a base de alcohol lo antes posible y contactar con las autoridades sanitarias locales para preguntar las indicaciones a seguir después de haber estado en contacto con una persona con sospecha o confirmación de Covid-19.