Habrá Carnaval de Herencia pero sin actos multitudinarios

“Son meses díficiles, de vivir el día a día, pero toca empezar a esbozar las primeras líneas de trabajo de cara al Carnaval 2021”. Con estas palabras el alcalde Sergio García-Navas se refería a los asistentes, representantes de los grupos de animación y de AMPAS, ante un futuro incierto de la fiesta por antonomasia en Herencia, que tendrá lugar del 6 al 17 de febrero.

Entre las primeras medidas consensuadas, el próximo Carnaval tendrá una imagen que saldrá como se viene haciendo tradicionalmente a través del concurso nacional de carteles. De esta forma, en los próximos días se abrirá el proceso de presentación de trabajos que pueden ser presentados por cualquier artista en tamaño 50x70 cm., a todo color y realizadas en cualquier técnica, que recogan el espírituto carnavalesco de la localidad y cuyo ganador opta al premio de 500 euros.