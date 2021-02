Dos investigados en Quero por robar maquinaria de obra

La Guardia Civil ha investigado a dos personas en la localidad toledana de Quero por ser sospechosos de haber robado una máquina de obra en Majadahonda en 2011 y haberle puesto una matrícula de un volquete que habían comprado en estado de desguace, en agosto de 2020.

La investigación comenzó en agosto de 2020 cuando, agentes de Seguridad Ciudadana procedieron a identificar una máquina auto volquete, utilizada comúnmente para la construcción, que circulaba sin placa de matrícula, según ha explicado la Guardia Civil en un comunicado.

Los agentes inspeccionaron el vehículo y comprobaron que éste no presentaba ninguna placa identificativa ni número de bastidor en el chasis, por lo que el supuesto propietario no pudo demostrar su legítima posesión y se procedió a su inmediata inmovilización. Unos días después, el supuesto propietario, uno de los investigados, presentó una factura donde se reflejaba la compra de dicho vehículo a una empresa, pero cuyos datos identificativos no correspondían con el vehículo inmovilizado, lo que causó las sospechas en los agentes.

En ese momento comenzaron a realizarse gestiones para esclarecer los hechos y los agentes comprobaron que el investigado había comprado un vehículo en estado de desguace por una cantidad de 605 euros. Tras la sustracción del vehículo industrial, el otro investigado de la operación y con relación familiar con el primero, le quitó las placas de matrícula, las placas auxiliares del chasis, borró el número del bastidor y pintó la máquina de rojo a amarillo, todo ello con el fin de hacer el oportuno cambio e intentar legalizarlo con los datos identificativos del vehículo desguazado comprado.

Tras meses de investigación y gracias a la colaboración ciudadana, se hallaron las placas de matrícula originales del vehículo intervenido y se comprobó que había sido sustraído de una obra en Majadahonda (Madrid), y denunciado ante la Guardia Civil de Majadahonda en diciembre de 2011.

Por estos motivos, se investiga a dos hombres, uno como presunto autor de un supuesto delito de hurto de vehículo y otro de un supuesto delito de falsificación documental. Se han instruido diligencias y se han puesto en conocimiento del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Quintanar de la Orden.