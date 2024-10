Vuelve el ciclo ‘La Historia no contada’ que recupera el papel de las mujeres en el ámbito cultural y científico

La concejala de Mujer e Igualdad, Gala de la Calzada, presentó el ciclo de conferencias ‘La historia no contada’, en una nueva edición que ofreció su primera conferencia el pasado 1 de octubre y que ofrecerá la segunda este martes. De la Calzada afirmó que “las mujeres serán las protagonistas del mes de octubre en Albacete gracias al proyecto ‘La Historia no contada’, y desde el Ayuntamiento apostamos por el fundamental papel que tuvieron muchas mujeres en el ámbito cultural y científico que abrieron paso, de esta forma, a mujeres de hoy en día que son profesionales dentro de estas áreas.” Con esta actividad, la edil expone que “se pretende dar a conocer a la población en general la trayectoria de las mujeres a lo largo de la historia que no ha sido conocida o ha sido eclipsada”, señalando que “este ciclo cumple con el Eje 5 del Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres de Castilla-La Mancha.”

Gala de la Calzada explicó que el programa está formado por cuatro conferencias impartidas por personas expertas en las materias a tratar.

Los temas y fechas para este año son:

• 8 de octubre, se celebrará la conferencia ‘Las mujeres viudas a lo largo de la historia’, a cargo de Silvia Pérez González, profesora de la Universidad Pablo de Olavide.

• 15 de octubre, el profesor de la UCLM, David Rodríguez González, será el encargado de conducir la conferencia sobre la ‘Evolución de la vestimenta de las mujeres a lo largo de la historia’.

• 22 de octubre, cerrará el proyecto ‘La Historia no contada’ la productora audiovisual y creadora del espacio ‘Vulnerables´ donde Silvia Marte pondrá sobre la mesa la ‘Violencia Obstétrica a lo largo de la historia’.

La hora de comienzo de todas estas conferencias será a las 19:00 horas y se celebrarán en la Sala de Conferencias de la Universidad Popular en la Casa de cultura ‘José Saramago’. Cada conferencia tendrá una duración aproximada de hora y media a dos horas. En cada una de ellas se le dará la oportunidad al público asistente a intervenir y a preguntar aquellas cuestiones que consideren oportunas. Asimismo, se incluirán las conferencias dentro de la programación de la Universidad Popular y se difundirá en redes sociales. De la Calzada ha apuntado que “se editará un libro que contendrá las conferencias ofrecidas, el cual se enviará a bibliotecas, espacios sociales y culturales, Centro de la Mujer, y estarán disponibles para su retirada al término de cada conferencia.”