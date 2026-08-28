La Universidad de Castilla-La Mancha única entidad con dos campus de formación para jóvenes con discapacidad intelectual

La Universidad de Castilla-La Mancha es la única entidad que desarrollará dos programas formativos para jóvenes con discapacidad intelectual dentro de la iniciativa UniDiversidad de Fundación ONCE. En concreto, se realizarán en Ciudad Real y Albacete.

Así, la entidad castellano-manchega es una de las treinta seis organizaciones seleccionadas en la décima convocatoria de UniDiversidad, y que tiene como objetivo promover la formación para el empleo de jóvenes con discapacidad intelectual, del desarrollo y/o del espectro del autismo, durante el curso académico 2026/27.

El programa cuenta, además, con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), en el marco del Programa de Empleo Juvenil.

En concreto, las universidades seleccionadas han sido las andaluzas de Granada, Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga, Almería, Sevilla y Pablo de Olavide, también de la capital andaluza; las madrileñas de Camilo José Cela, Complutense, Rey Juan Carlos, Francisco de Vitoria, CEU San Pablo y Universidad Politécnica de Madrid; las catalanas de Girona, Barcelona, Pompeu Fabra y Ramón Llull; las castellanoleonesas de Burgos y Salamanca; las valencianas de la Universidad de Alicante, Universidad Miguel Hernández y Jaume I, y las de Murcia y la Católica de Murcia.

También participarán en el proyecto las universidades gallegas de Vigo y A Coruña. Por último, se han seleccionado también las universidades de Castilla-

La Mancha (en los campus de Albacete y Ciudad Real), Cantabria, Oviedo, Publica de Navarra, Extremadura, San Jorge de Zaragoza, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y la mencionada Universidad de Mondragón.

Todas ellas deberán ofrecer cursos que proporcionen al alumnado formación universitaria enfocada a mejorar su autonomía, conocimientos humanísticos y su preparación laboral, y dotarle de habilidades necesarias para aumentar sus posibilidades de encontrar un trabajo, accediendo a puestos en la modalidad del empleo con apoyo.

Asimismo, tendrán que proporcionar a estos jóvenes experiencias inclusivas y de normalización dentro de la comunidad universitaria y facilitarles una formación integral y personalizada.

Estos alumnos serán personas con discapacidad intelectual -con un grado igual o superior al 33%-, de entre 18 y 29 años e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil de manera previa al inicio del curso.

Todo esto porque el objetivo principal del programa es implicar a las universidades, como agentes decisivos en la inclusión social, en la formación de jóvenes con discapacidad intelectual, cuyo acceso a la educación superior resulta aún insignificante.

BALANCE EDICIONES

Gracias a esta iniciativa, a lo largo de las ocho primeras ediciones casi tres mil jóvenes con discapacidad intelectual han conocido la realidad universitaria. Además, han mejorado su perfil profesional gracias a las prácticas laborales que se incluyen dentro del programa, lo que en algunos casos ha supuesto una contratación posterior.

Fundación ONCE quiere lograr la inclusión social por medio de la formación y el empleo de las personas con discapacidad. Dentro de este colectivo, los jóvenes con discapacidad intelectual representan un grupo con especiales dificultades de inserción laboral, debido a su bajo nivel formativo, por lo que es precisa la realización de actuaciones concretas para invertir esta situación y mejorar su empleabilidad.

Diversas investigaciones ponen en evidencia que la formación de personas con discapacidad intelectual en el entorno universitario en competencias profesionales generales, contando con una titulación emitida por la universidad, incide positivamente en su inserción laboral en diferentes sectores empresariales y supone un crecimiento mutuo para el alumnado con y sin discapacidad.