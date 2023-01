Regresan a Albacete las Jornadas del Proceso de la Muerte y el Buen Morir

Tres años después, la ciudad de Albacete acogerá de nuevo las Jornadas del Proceso de la Muerte y el Buen Morir. Una iniciativa organizada e impulsada por la Dirección de Enfermería de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, con la colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha, Colegio de Enfermería, Ayuntamiento de Albacete y Diputación Provincial de Albacete, en las que se han programado varios talleres, proyecciones audiovisuales y una sesión científica con cinco mesas de debate.

Desde el Comité Organizador de estas III Jornadas se ha propuesto como tema protagonista, el suicidio. “Que no solo no ha desaparecido, sino que ha aumentado según datos del Instituto Nacional de Estadística del año 2021”, explican los organizadores. E insisten en que “el suicidio sigue como primera causa de muerte no natural en España debido a algunos factores como la soledad, las adicciones, los trastornos mentales, el acoso o la violencia de género”.

Esta materia será abordada en el encuentro científico. Así, se hablará del Plan de Prevención de Castilla-La Mancha, el trabajo del voluntariado desde las ONGs, el papel de las administraciones públicas, profesionales sanitarios e incluso los testimonios de personas supervivientes.

Igualmente, dentro de las cinco mesas de debate de la jornada del día 26 de enero que se llevarán a cabo en el Edificio Polivalente de la Universidad de Castilla-La Mancha, se tratarán temas relacionados con la Ley de Eutanasia o las voluntades anticipadas. Una completa sesión en la que van a participar, aparte de profesionales sanitarios, otros expertos universitarios en Sociología o Psicología y representantes de servicios como Emergencias, Policía Local, Bomberos y diversos colectivos como Talitha, Teléfono de la Esperanza o Proyecto Hombre. Otro aliciente de las jornadas será la presencia de los autores Juan Carlos Pérez Jiménez y Vicente Arráez Jarque.

Antes de estas ponencias, los días 23 y 24 de enero, se realizarán una serie de talleres en los que colaborarán algunas de estas asociaciones (Talitha y Teléfono de la Esperanza) y la Facultad de Enfermería, y el Colegio de Enfermería. Acompañamiento en el duelo o ley de regulación de eutanasia, serán algunas de las temáticas abordadas en estos cursos. Este año, además, se añade a la programación, el día 27 de enero a las 18:00 en el Auditorio Municipal del Ayuntamiento de Albacete, la proyección-coloquio del largometraje “Sobre Vivir” de Pablo Montes y se ofrecerá para el día 28 de enero una visita histórica guiada por el Cementerio Municipal de Albacete de la mano de Mikel Barriola.

Desde la organización agradecen a la ilustradora Cristina Achau Torrente la elaboración, una vez más, del cartel de las jornadas.

Las personas interesadas en inscribirse en las III Jornadas Jornadas del Proceso de la Muerte y el buen morir pueden hacerlo a través del email jornadasmuerteab@gmail.com.