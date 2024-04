La ONCE rinde homenaje a la radio con una exposición de 50 de estos aparatos antiguos

A través de una muestra que ya se puede visitar, la ONCE ha querido rendir homenaje a la radio e invita a los albaceteños a recorrer las ondas del siglo XX a través de 50 ejemplares antiguos, con sonido, que componen la exposición ‘Toca la radio’ . Así lo ha asegurado el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, quien ha recordado que se puede visitar en la sala de exposiciones de la antigua Fábrica de Harinas hasta el próximo 26 de este mes. Ha asegurado que estos aparatos forman parte de la colección particular del presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, en un claro homenaje a este medio de comunicación.

La concejala de Asuntos Sociales, Llanos Navarro, ha agradecido en nombre del Ayuntamiento a la ONCE y, de manera especial, a su directora en Albacete, Iris Alemán, que esta interesante exposición, que ya ha recorrido otros lugares de España, haga también parada en la ciudad, y ha puesto en valor la importancia que ha tenido este medio de comunicación para los ciudadanos desde su creación, hace ya 100 años, hasta la actualidad, sobre todo para las personas ciegas o con cualquier otro tipo de discapacidad, a la hora de informarse o entretenerse.

La exposición se compone de varios espacios que recorren la historia de la radio e incorporan sonidos alusivos, como por ejemplo la radio de los años 50 y 60; la radio y los niños; la radio y la propaganda Nazi; radio ficción y “La Guerra de los Mundos”; los programas de autor, con homenaje a Jesús Quintero, el “Loco de la Colina”; la radio contemporánea de las grandes noticias; o la radio que mezcla publicidad y humor, con un recuerdo especial a Pepe Domingo Castaño y a uno de los primeros monologuistas de las ondas, Miguel Gila, así como una radio fabricada entre 1934 y 1937 con la imagen de Mickey Mouse.