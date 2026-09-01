La nueva imagen del BSR amiab Albacete: “Orgullosos de nuestro origen”, con el skyline de la ciudad que le vio nacer

El BSR amiab Albacete sigue preparando la nueva temporada 2026-2027 con ilusión renovada tras el parón vacacional. La temporada se abrirá con la disputa de la Supercopa de España los días 9 y 10 de octubre. Una semana después arrancará la SuperLiga Trofeo Fundación ONCE, que será el 17 y 18 de octubre y que concluirá con la final a seis el 29 y 30 de mayo. Una de las grandes citas del año, la Copa del Rey, será los días 19, 20 y 21 de febrero.

Para todo ello, han conformado una plantilla de espíritu ganador, con la que sale a ganar todas las competiciones. Hace unas semanas, el Club anunció que el británico Gaz Choudhry es el nuevo entrenador, a quien se daba la bienvenida y se le deseaba lo mejor. Arranca una nueva etapa con una plantilla reforzada de la que se espera lo máximo en esta temporada.

Una de las novedades para esta temporada es la nueva imagen del Club. Bajo el lema ‘Orgullosos de nuestro origen’, el BSR amiab Albacete ha querido dar protagonismo al skyline albaceteño, ciudad que lo vio nacer hace 39 años. Una imagen en la que destaca la Puerta de Hierro del Recinto Ferial, lugar donde se celebró en 2025 la cuarta Copa de Europa del Club, espacio que cobró si cabe mayor simbolismo.

En este sentido, el director del Club Deportivo, Juanmi Cano, asegura que “es una equipación que representa mucho más que un equipo: representa una ciudad, una provincia, una comunidad, y que nos recuerda siempre nuestro origen. Cada color, cada símbolo, cada uno de los detalles que conforman la identidad de Albacete, de nuestros pueblos, de nuestras familias, de la afición, así como de todas las instituciones que nos acompañan siempre por toda España y por toda Europa.”.

La equipación y plantilla del BSR amiab Albacete será presentada el próximo mes de octubre, tal y como ya ocurriera el año pasado. Un acto al que se convocará a los patrocinadores e instituciones para dar a conocer los detalles de esta temporada que empieza en unas semanas.

Desde el BSR amiab Albacete se quiere dar las gracias de nuevo a los patrocinadores, instituciones y afición que continúan de la mano del equipo en su labor de visibilización de la discapacidad a través del deporte adaptado, ejemplo a su vez de superación personal y profesional. Un equipo que calienta motores para volver a dar lo máximo una temporada más, en este caso, además, “muy orgullosos de nuestro origen”.