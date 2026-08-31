Más de 6.300 personas visitan las exposiciones de la Diputación de Albacete en el primer semestre del año

El Gobierno de Santi Cabañero avanza en su apuesta por una cultura accesible y de calidad a través de su rica programación expositiva, que tiene en el Centro Cultural La Asunción su sede principal y, en el primer semestre de 2026, más de 6.300 personas han disfrutado de las tres colecciones presentadas, a las que sucederán nuevos títulos hasta final de año.

Se trata de ‘Encuentros con el arte 2016-2026’ del albacetense Ramón Torres Torres; ‘El lenguaje del agua’ de la artista surcoreana Mimi Jeongmi Youn; y la colección ‘Fotógrafos de EL PAÍS’. Tres muestras que han tenido una gran acogida y con las que se ha vuelto a poner de manifiesto el esfuerzo que se realiza desde la Diputación de Albacete para ofrecer propuestas artísticas del máximo nivel, combinando la promoción del talento artístico de la provincia con propuestas de dimensión nacional e internacional.

De hecho, la apuesta del Gobierno provincial, a través del Servicio de Cultura, pasa por mantener una programación plural, abierta y de excelencia, que permita acercar diferentes disciplinas y lenguajes artísticos a la ciudadanía, al tiempo que se generan oportunidades para artistas y personas creadoras.

Ramón Torres Torres: una década de creación artística

El calendario expositivo de 2026 arrancó en el Centro Cultural La Asunción con ‘Encuentros con el arte 2016-2026’, del artista albacetense Ramón Torres Torres, una muestra que permitió recorrer una década de producción artística de este creador autodidacta natural de Fuente-Álamo.

La exposición reunió alrededor de 140 obras, principalmente pinturas, aunque también esculturas, y permitió contemplar la evolución de su lenguaje artístico a través de diferentes series como Reinicio, Rara Avis, Alter Ego, Geometrías, Confinamiento, Ventus, Infusiones, Only Blue, Tetra Brik y Horizontes.

Permaneció abierta del 15 de enero al 21 de febrero y recibió más de 1.000 visitantes, confirmando el interés por una propuesta que reivindicaba el talento artístico local y su capacidad para dialogar con las tendencias contemporáneas.

Mimi Jeongmi Youn y ‘El lenguaje del agua’

La segunda propuesta del año en el Centro Cultural La Asunción trajo hasta Albacete la obra de la artista surcoreana Mimi Jeongmi Youn, con la exposición ‘El lenguaje del agua’, que fue visitada por más de 1.100 personas entre el 26 de febrero y el 31 de marzo.

Treinta y dos acuarelas en diferentes formatos conformaron esta muestra marcada por la luz, la memoria, el paso del tiempo y la relación entre el ser humano y la naturaleza, con la que desde la Diputación de Albacete se puso en valor la capacidad de la cultura para tender puentes y generar espacios de encuentro más allá de las fronteras, demostrando que desde lo local también se puede construir una programación cultural con vocación universal.

‘Fotógrafos de EL PAÍS’: medio siglo de historia a través de la imagen

El gran proyecto fotográfico del primer semestre llevó la programación de la Diputación a dos espacios de la ciudad: el Centro Cultural La Asunción y la Sala de Exposiciones de Unicaja, recuperada para la actividad cultural con esta exposición tras el acuerdo alcanzado entre la entidad financiera y la Diputación de Albacete, con la Fundación Antonio Pérez de la Diputación de Cuenca como tercer ‘protagonista’ vital en la escena.

La exposición ‘Fotógrafos de EL PAÍS’ reunió 184 fotografías firmadas por 20 nombres clave del fotoperiodismo contemporáneo, que realizaron un recorrido a lo largo de cinco décadas de historia reciente, desde la Transición hasta la pandemia, a través de imágenes relacionadas con acontecimientos políticos y sociales, conflictos internacionales, migraciones, cultura, deporte o vida cotidiana.

Con instantáneas de Alejandro Ruesga, Álvaro García, Bernardo Pérez, Carlos Rosillo, César Lucas, Chema Conesa, Claudio Álvarez, Cristóbal Manuel, Gorka Lejarcegi, Jaime Villanueva, Julián Rojas, Luis Magán, Luis Sevillano, Marisa Flórez, Pablo Juliá, Raúl Cancio, Ricardo Gutiérrez, Ricardo Martín, Samuel Sánchez y Uly Martín.

La exposición pudo visitarse del 7 de mayo al 27 de junio en La Asunción y hasta el 28 de junio en la Sala de Unicaja, y sumó 4.200 visitas en ambos espacios, prácticamente la mitad en cada uno de ellos, confirmando el atractivo de una muestra que convierte la fotografía en una herramienta clave para acercarse a la memoria y a la historia colectiva.

Cultura accesible, espacios vivos

El balance de este primer semestre refuerza la apuesta de la Diputación de Albacete por una política cultural que entiende la cultura como servicio público y como herramienta que impulsa el desarrollo social y territorial y mejora la calidad de vida de la ciudadanía.

Así, desde la institución se continuará trabajando en esta línea apostando por espacios artísticos vivos, abiertos y accesibles, capaces de acoger tanto el talento local como a creadores de dimensión nacional e internacional “desde la certeza de que una provincia con una cultura activa es también una provincia con más oportunidades y más vida”, como siempre recuerda su presidente, Santi Cabañero.