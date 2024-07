La XV edición del ‘Alterna Festival’ tendrá lugar en El Bonillo del 5 al 6 de julio

Esta iniciativa que nace en 2008, ha ido creciendo a lo largo de los años, tanto que en 2023 reunió a más de 8.000 personas y prevé para este año, superar los 9.000 visitantes

El diputado provincial, Daniel Sancha, ha reiterado el compromiso de la Diputación de Albacete con cada iniciativa que contribuye a impulsar el desarrollo y el progreso de la provincia, y ha dejado claro que para el Gobierno que preside Santi Cabañero es “es un orgullo” colaborar con este festival a través de un convenio por valor de 3.000 €, afirmando que “dónde hay un evento importante, donde los ayuntamientos ponen su trabajo, la Diputación tiene que estar”.

Asimismo, el diputado de Juventud ha destacado que este Festival cumple quince años y se consolida “como uno de los mejores de toda España, en el que se reúne mucha gente, especialmente jóvenes, en torno a la música y a la cultura”, y ha señalado que también es un espacio en el que tiene cabida la reflexión social.

Juan Gil destaca la repercusión económica del festival para El Bonillo

En esta línea, el alcalde de El Bonillo ha agradecido a la Diputación su apoyo, apuntando que también la JCCM colabora con el Festival, y ha destacado que este evento es muy importante para la localidad “gracias al esfuerzo de mucha gente”, aludiendo, a modo de ejemplo, a los concejales presentes en la rueda de prensa (Jesús Antonio Castellanos y Pilar Sierra), y a la implicación de Berrintxe Producciones.

En este punto, ha subrayado que detrás de esta cita “no hay improvisación, hay una empresa sería, responsables políticos que crean en esto y un pueblo implicado, que también cree en el proyecto”.

Juan Gil, que también ha destacado cómo “’Alterna’ se ha ganado un hueco en el panorama musical nacional”, ha explicado que “la música es cultura y ésta es un instrumento de desarrollo para nuestro pueblo”, aludiendo a la repercusión que el evento tiene en la economía local, donde uno de cada tres euros invertidos revierte en El Bonillo.

Actividades, talleres, charlas y mucho más

Por su parte, desde la organización, Manuel Núñez, que también se ha referido al carácter acogedor de los vecinos y vecinas de El Bonillo, ha explicado que este festival incluye conciertos y actividades paralelas y cuenta con tres zonas diferenciadas: Zona de Conciertos (Recinto Ferial Quijote), Espacio Rolling Cyrcus (Parque y Piscina Municipal Antón Díaz) y Zona de Acampada gratuita (Plaza de Toros y aledaños), remarcando que es un éxito colgar el cartel de ‘sold out’ muchas semanas antes del inicio del evento, y ha apuntado que el público llega desde toda España y también desde Portugal.

Así, el cartel lo conforman grupos y bandas “de reconocido prestigio nacional e internacional”, como Nativa, Ángelus Apátrida, Talco, The Baboon Show, Soziedad Alkoholika, Dubioza Kolektiv, Def con Dos, Serial Killerz el viernes; y Trashtucada, Eukz, Kaotiko, Los Chikos del Maíz, Zoo, Narco, Sons of Aguierre & Scila, y Me fritos & The Gimme Cheetos, el sábado. A los que se unen otras actuaciones en directo en el Rolling Live Music con Vulvaloo, Gilipojazz, Boni Pinchamundos, Doña Manteca, Plan B y Sol Menguante.

Junto a los conciertos, se han organizado, en colaboración con la Asociación Rolling Cyrcus, talleres de yoga y acroyoga, acuarela rápida, confección de rastas, trapecio, malabares, pole dance, telas, frisbee y spikeball, baile de manchegas con ‘Coros y Danzas El Bonillo’ o Lindy Hop. Asimismo, en los stands ‘La Casa Vieja’, ‘Dejando Huella Albacete’ y ‘Rolling Cyrcus’ está previsto que se sucedan otras actividades: Frutellón, Escalabirras, charlas, batalla de ilustraciones, micro abierto, graffiti, actuación de circo o la lectura de un manifiesto en apoyo al pueblo Palestina.

A la venta las entradas del 'Alterna 2025' a partir del 8 de julio

Además, Núñez ha avanzado que el 8 de julio saldrán a la venta las entradas de ‘Alterna Festival’ 2025, que tendrá lugar el 4 y 5 de julio, destacando que éste “es el segundo festival más importante de C-LM, sólo por detrás del Viña Rock en Villarrobledo en cuanto a estilo rock alternativo, y uno de los más punteros a nivel nacional”.