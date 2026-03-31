Almudena Guerrero recibirá el Premio a la Trayectoria Profesional de la APAB

La Asociación de Periodistas de Albacete ha acordado conceder este año el Premio a la Trayectoria Profesional a la periodista albaceteña Almudena Guerrero, en reconocimiento a una sólida carrera desarrollada en Radio Televisión Española.

La APAB valora su trabajo en el periodismo audiovisual, así como su especialización en la cobertura de información política nacional. Almudena Guerrero inició su trayectoria profesional al finalizar sus estudios universitarios, al cursar el Máster de Radio Nacional de España y superar las oposiciones de acceso a RTVE. Su primera etapa se desarrolló en Radio Exterior de España, donde en 2007 comenzó a trabajar en la edición de boletines informativos, tras un periodo de prácticas.

Posteriormente se incorporó al Centro Territorial de TVE en Castilla-La Mancha, con sede en Toledo, donde durante casi cuatro años ejerció funciones de redacción y presentación de los informativos regionales. En 2013 dio el salto al Canal 24 horas de TVE, donde compaginó durante varios años tareas de redacción, reporterismo y presentación. Un año más tarde se integró en el área de Nacional para asumir la cobertura de la información de Presidencia del Gobierno, realizando crónicas y conexiones en directo sobre la actividad del Ejecutivo y los asuntos políticos más relevantes.

En 2018 pasó a ocuparse en la cadena de la información relativa al Partido Popular y, en 2020, regresó de nuevo a la cobertura de la Presidencia del Gobierno, responsabilidad que mantiene en la actualidad. Sus primeros pasos en el periodismo estuvieron ligados a Albacete donde, durante su etapa universitaria, realizó prácticas en distintos medios de comunicación locales como TVA, Localia y Radio Albacete Cadena SER, experiencia que consolidó su vocación y vínculo con la profesión en su ciudad de origen.

Con este reconocimiento, Almudena Guerrero se incorpora a la nómina de profesionales que han sido galardonados con el Premio a la Trayectoria Profesional de la Asociación de Periodistas de Albacete, en la que figuran Pedro Piqueras, José Hervás, María José Navarro, Juan Luis Galiacho, Sebastián Moreno, David Picazo, Santiago Córcoles, Mariló Leal, Severino Donate, Ángel Antonio Herrera y Fernando Gómez Sáez.

El reconocimiento tendrá lugar el próximo 18 de abril, en el acto de entrega de los Premios Sánchez de la Rosa, en los que también presentaremos el Anuario 2025.