La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Albacete (APEHT) y la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha (Afanion) han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de establecer un marco de trabajo conjunto que permita desarrollar iniciativas solidarias, sociales y de sensibilización, reforzando el compromiso del tejido hostelero con las familias de menores con cáncer.

Este acuerdo nace de la voluntad compartida de ambas entidades de fomentar valores como la solidaridad, la responsabilidad social y la colaboración entre el ámbito empresarial y el tercer sector, convencidas de que la unión de esfuerzos contribuye a generar un mayor impacto social y a acercar la realidad del cáncer infantil a la ciudadanía.

A través de este convenio, APEHT y Afanion promoverán de manera conjunta actividades de carácter social y solidario, además de acciones de sensibilización dirigidas tanto al sector de la hostelería y el turismo como al conjunto de la sociedad albaceteña. El acuerdo contempla también la colaboración en la difusión de estas iniciativas, la implicación de los establecimientos asociados y la promoción de la labor que desarrolla Afanion desde hace más de treinta años acompañando a las familias de Castilla-La Mancha.

La primera actuación enmarcada en este convenio ha sido la organización de una actividad solidaria con motivo de la festividad de Santa Marta, patrona de la hostelería, una iniciativa con la que ambas entidades darán el pistoletazo de salida a esta nueva etapa de colaboración y que pretende unir al sector hostelero en torno a una causa solidaria.

Para Afanion, este tipo de alianzas representan una oportunidad para seguir acercando la realidad del cáncer infantil a nuevos ámbitos de la sociedad y construir una red de colaboración comprometida con el bienestar de los niños, niñas y adolescentes con cáncer y de sus familias.

Por su parte, APEHT refuerza con este convenio su compromiso con la responsabilidad social y con la participación activa del sector hostelero en iniciativas que generan un impacto positivo en la comunidad, favoreciendo la implicación de sus empresas asociadas en acciones solidarias.

Con una vigencia inicial de un año, prorrogable mediante acuerdo entre ambas entidades, el convenio sienta las bases para seguir impulsando proyectos conjuntos que combinen sensibilización, participación social y solidaridad, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las familias de menores con cáncer de Castilla-La Mancha.