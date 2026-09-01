9 tips para combatir el agotamiento postvacacional

Volver de vacaciones puede traer cansancio, somnolencia, irritabilidad, falta de concentración y dificultades para recuperar los horarios. El llamado agotamiento postvacacional aparece cuando la agenda vuelve de golpe, pero el sueño, las comidas y la actividad todavía funcionan en modo vacaciones. No es solo una cuestión de ánimo: el organismo necesita recuperar las señales que le indican cuándo debe activarse y cuándo descansar.

MitofitX, especializada en fotobiomodulación e iluminación circadiana, recuerda que la luz es uno de los principales reguladores de nuestro reloj interno y nos ofrece 9 recomendaciones para facilitar la adaptación y evitar que septiembre se convierta en una larga sala de espera.

1. FIJAR PRIMERO LA HORA DE LEVANTARSE

Más que obligarse a dormir cuando todavía no se tiene sueño, conviene establecer una hora regular para despertarse y mantenerla también durante el primer fin de semana. Levantarse cada día a una hora distinta prolonga el desajuste.

2. BUSCAR LUZ NATURAL AL COMENZAR EL DÍA

Abrir persianas no siempre es suficiente. Salir al exterior durante la primera parte de la mañana ayuda al organismo a identificar que el día ha comenzado y favorece que el sueño aparezca antes por la noche. No hace falta mirar directamente al sol.

3. TRABAJAR CON MÁS LUZ DURANTE EL DÍA

Pasar de la playa a una oficina oscura puede aumentar la sensación de somnolencia. Siempre que sea posible, conviene trabajar cerca de una ventana, aprovechar la luz natural y reservar los espacios poco iluminados para el final de la jornada.

4. RECUPERAR LA DIFERENCIA ENTRE EL DÍA Y LA NOCHE

El cuerpo necesita contraste: claridad y actividad durante el día; oscuridad y calma por la noche. Iluminar toda la casa como un quirófano después de cenar confunde las señales que preparan al organismo para dormir.

5. CAMBIAR LA ILUMINACIÓN AL ANOCHECER

Durante las últimas horas del día conviene reducir la intensidad de las lámparas y elegir luces cálidas o rojas. La iluminación circadiana permite adaptar el color y la intensidad al momento del día, evitando mantener artificialmente una luz de mediodía a las once de la noche.

6. NO TERMINAR EL DÍA DENTRO DEL MÓVIL

Activar el modo nocturno ayuda, pero no neutraliza el efecto de pasar la última hora del día respondiendo mensajes o saltando de un vídeo a otro. Además de la luz, el contenido mantiene activo al cerebro. Menos brillo, menos tiempo y cierta distancia antes de dormir.

7. RECUPERAR TAMBIÉN LOS HORARIOS DE COMIDA

El reloj biológico no responde únicamente a la luz. Las comidas, el ejercicio y la actividad social también funcionan como señales temporales. Volver a comer y cenar a horas regulares ayuda a comunicar al organismo que las vacaciones han terminado, por doloroso que resulte el comunicado.

8. UTILIZAR EL EJERCICIO PARA ACTIVARSE, NO PARA CASTIGARSE

Retomar la actividad física ayuda a recuperar la energía y los horarios, especialmente si se hace al aire libre durante las primeras horas del día. Conviene empezar de manera progresiva: intentar compensar varias semanas de descanso con un entrenamiento excesivo solo añadirá más cansancio al agotamiento postvacacional.

9. NO COMBATIR EL CANSANCIO CON MÁS DESORDEN

Dormir hasta el mediodía, abusar del café, alargar las siestas o utilizar alcohol para conciliar el sueño puede perpetuar el problema. La regularidad resulta menos espectacular que cualquier remedio inmediato, pero es la señal que mejor entiende el organismo.