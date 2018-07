Los sindicatos pedirán a Fernández Mañanes un aumento del cupo para interinos

Integrada por STEC, CCOO, UGT y ANPE, la Junta de Personal Docente se ha reunido esta mañana para analizar la situación creada tras el anuncio de relevo de Ramón Ruiz al frente de Educación y la renuncia de una veintena de asesores, jefes de unidad y coordinadores de equipo de la Consejería.

En declaraciones a Efe, tras esta reunión, Jesús Aguayo, de Stec, ha explicado que "pocas veces ha habido tanta unanimidad" en este órgano, que no va a entrar a discutir problemas internos del PSOE y respeta sus decisiones, pero que esta "preocupadísimo" por la situación creada.

La Junta de Personal Docente ha decido pedir una reunión con Fernández Mañanes, con quien los sindicatos ya han tenido contactos informales, y que, en palabras de Aguayo, ha mostrado "buena voluntad" y disposición a solucionar el problema.

Este órgano considera que hay que buscar una solución que tendría que pasar por una decisión política y el aumento del cupo y un incremento de las partidas económicas por una "situación excepcional de emergencia educativa", según ha dicho Conchi Ruiz, de CCOO.

Los sindicatos han recalcado que no se está pidiendo que se pague a nadie por no trabajar y, según han añadido, sería una medida beneficiosa para los centros, porque el cupo aún no ha alcanzado la situación más óptima.