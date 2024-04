La odisea del Cercanías en Cantabria con retrasos y trenes abarrotados: "Un día normal" en los trenes "con falta de información" y "confusión" en los usuarios

LEER MÁS Una incidencia en un Cercanías interrumpe la circulación entre Torrelavega y Puente San Miguel

Los usuarios de las Cercanías de Cantabria han vivido esta mañana un nuevo día de incidencias debido a "una incidencia en un tren de Adarzo", que a las 9 de la mañana ya provocaba retrasos de más de 15 minutos, según informaba ADID a través de su perfil en la red social X.

Nueva mañana de incidencias y de paciencia infinita de los usuarios que, no solo han tenido que soportar retrasos de trenes y esperas en las estaciones de esa ruta, sino que han vivido una alta ocupación en los trenes.

"Un día normal"

Pablo Quinzaños relata que se trata de "un día normal" en las Cercanías. "El tren nos ha dejado tirado en Adarzo", cuenta Pablo y explica que "lo mejor es que ha venido otro tren con dos vagones, ya de Torrelavega con gente. Y ha habido mucha gente que no ha podido montar, porque iba el tren lleno. Y así todos los días".

"Confusión" en la estación de Santander y "trenes petados"

Mario coge cada día el tren en Santander para ir hasta Bezana y explica que "lo que ha pasado hoy es el desastre diario, cuando llegas a la estación no sabes lo que te vas a encontrar". Hoy se ha encontrado con el tren "estaba petado, no he visto un tren tan lleno en seis años que llevo viajando. Había gente esperando desde las 7:45".

"Lo peor" para Mario es "el desastre que tienen montado con la información. En la estación no hay nadie informando de nada. Con suerte con los maquinistas los que aparecen e informan" a la gente que espera. "Los paneles siguen dando información como si no pasara nada, lo que aumenta la confusión".

"Y lo de la megafonía es de chiste. Sigue anunciando la salida de los trenes como si no pasara nada", según explica Mario. "La gente está en un tren petado durante una hora y oye que salen trenes que ni están en los andenes", con lo que "la confusión va a más" y "la gente se mosquea más".