Iván Peña 'Bachi': "Nunca quieres que llegue el momento de la retirada"

Lo ha sido todo en el rugby cántabro y ahora cuelga las botas para seguir ligado a este deporte de la manera que sea. "Venía del mundo del fútbol aburrido cuando un par de amigos me invitaron a probar el rugby y desde el primer momento me di cuenta de que me había equivocado y que este era mi deporte y hasta ahora", cuenta Iván Peña, conocido por todos como Bachi. Ha vivido dos ascensos a la máxima categoría y paleado la élite. "Fueron dos ascensos muy buscados y trabajados, un gran momento a nivel grupal y de los que nos se olvidan", comenta.

Después de 25 años el santanderino se retira y recibió una gran ovación de la grada de San Román: "La edad no perdona y era el momento. Nunca quieres que llegue este momento de la retirada, pero fue también algo muy emocionante". Repasamos con Bachi su carrera y la temporada.