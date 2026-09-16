Puente adelanta que las pruebas en vías de los nuevos trenes de Cantabria empezarán en octubre

El ministro de Transportes, Óscar Puente (PSOE), ha indicado este miércoles en Santander que los nuevos trenes de Cercanías comprometidos por su departamento para Cantabria empezarán las pruebas en vías en octubre de este año.

"Ya tenemos las nuevas unidades", ha afirmado, "en ensayos dinámicos", lo que, según ha explicado, significa que se está "más cerca" de comenzar las pruebas de los convoyes sobre los raíles que, si todo va bien, arrancarán el próximo mes.

Puente lo ha señalado así en su comparecencia ante los medios en la capital cántabra con motivo de la firma del convenio para dotar al polígono logístico de La Pasiega de una estación intermodal.

A finales del pasado agosto, el delegado del Gobierno en la región, Pedro Casares, ya apuntó que estaban fabricados los primeros Cercanías para esta comunidad, encargados tras los diseñados con anterioridad y el problema de medias detectado que los hacía incompatibles con el tránsito por los túneles de la red de ancho métrico de esta autonomía y del Principado de Asturias.

Según aseguró entonces el también líder de los socialistas cántabros, uno de esos convoyes ya estaba en pruebas, en un circuito cerrado de la empresa encargada de su fabricación, y añadió que al mismo se iban a sumar dos más antes de que acabe 2026, con el objetivo de que en 2027 estén en circulación los primeros convoyes.

En junio de 2025, el propio Puente había fijado esas pruebas -y posiblemente la puesta en servicio- para la primera mitad de 2027. Los nuevos convoyes se empezaron a fabricar en febrero de 2024 -en las instalaciones de CAF en Besain, en Guipúzcoa, y la construcción se trasladó después a otra planta que tiene en Zaragoza-. Al principio, la previsión era que estuviesen en la primera mitad de este año, en pruebas y en servicio también.