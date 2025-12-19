El PRC lleva a su Comité de Garantías al alcalde de Ribamontán al Mar "por menoscabar la imagen del partido"

El PRC ha trasladado a su Comité de Garantías las "reiteradas" declaraciones públicas realizadas en las últimas semanas por el alcalde de Ribamontán al Mar, Francisco Asón, en las que criticaba que la formación no haya pactado con el PP los presupuestos de Cantabria de 2026 y asegurara que una decena de alcaldes y números uno del partido en los municipios podrían irse si no había "un cambio" al respecto para apoyar las cuentas.

El partido considera que estas declaraciones a los medios de comunicación "están menoscabando de forma reiterada la imagen del partido".

Así lo ha indicado el vicesecretario de Organización de los regionalistas, Jesús Ramón Ochoa, que ha subrayado que "el PRC es un partido plural, donde la discrepancia interna y la diversidad de opiniones no son solo legítimas, sino necesarias", si bien ha añadido que "debe expresarse a través de los cauces internos del partido y desde el respeto y la lealtad a todos nuestros compañeros y a una organización que representa a miles de militantes y votantes en Cantabria".

"No vamos a permitir un escarnio público recurrente ni que se dañe la imagen del Partido Regionalista de Cantabria en los medios de comunicación semana tras semana", ha advertido.

Ochoa ha indicado que el PRC dispone de "vías internas suficientes para trasladar desacuerdos políticos o estratégicos, y no es aceptable convertir los periódicos en el escenario de un desacuerdo interno".

El vicesecretario de Organización ha considerado "especialmente grave" que se pongan en cuestión "públicamente" las decisiones tomadas "de forma absolutamente democrática" por el Comité Ejecutivo del PRC, "el máximo órgano de decisión del Partido", y en cuyos debates el alcalde de Ribamontán al Mar, "a pesar de ser miembro, no ha estado presente".

"Resulta inentendible que Paco Asón, que es miembro nato del Comité Ejecutivo, no participe en sus reuniones cuando toca y después se dedique a criticar en la prensa las decisiones que, por amplia mayoría hemos tomado e, incluso, se atreva a sembrar dudas sobre la legitimidad de dicho órgano", ha criticado.

Igual de crítico se ha mostrado con la situación generada en el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar, donde, según Ochoa, las declaraciones de Asón han provocado "una incertidumbre inaceptable sobre la estabilidad y continuidad del equipo de gobierno regionalista", un escenario "nada beneficioso para el PRC y, mucho menos, para los vecinos del municipio".

En este contexto, Ochoa ha destacado que "todos" los concejales del PRC en el Ribamontán al Mar, así como los presidentes de juntas vecinales regionalistas del municipio, "se han desmarcado públicamente de las opiniones vertidas por el alcalde y han reafirmado su compromiso con el partido y las decisiones adoptadas por sus órganos de decisión".

"Si quiere abandonar el partido debería hacerlo cuanto antes"

Finalmente, Ochoa se ha referido de forma clara a la situación personal del regidor. "Si la intención de Paco Asón es abandonar el Partido Regionalista de Cantabria, está en su derecho, pero debería hacerlo cuanto antes y con coherencia", ha aseverado.

Según sus palabras, "esa coherencia pasa por abandonar también los cargos institucionales a los que accedió bajo las siglas del PRC, respetando así la voluntad de los vecinos que respaldaron una lista regionalista, y dejar paso a sus compañeros de candidatura".

En este sentido, ha mostrado su "tranquilidad y confianza" en el equipo regionalista del municipio. "Contamos con un gran equipo en Ribamontán al Mar, un equipo pegado al terreno que tiene la capacidad, la responsabilidad y la experiencia necesarias para continuar el proyecto regionalista con las máximas garantías", ha expresado.

De la misma forma, ha agradecido "la lealtad inquebrantable" mostrada por los concejales y alcaldes pedáneos desde el principio y la "determinación" que han manifestado para "seguir desarrollando la labor de gobierno pensando única y exclusivamente en el bienestar de los vecinos, y no en los intereses particulares, las ocurrencias individuales ni las preferencias propias del alcalde".

El Comité decidirá

Sobre el procedimiento disciplinario, Ochoa ha declarado que "ahora toca esperar que el Comité de Garantías estudie las sucesivas declaraciones públicas de Asón y concluya si hay motivación suficiente para incoar expediente disciplinario".

Ochoa ha indicado que el PRC "va a seguir defendiendo la unidad, la democracia interna y la lealtad a un proyecto político común, basado en el compromiso de todos y el respeto a las decisiones acordadas por la mayoría".