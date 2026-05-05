Las obras del Desfiladero de La Hermida concluirá “en las próximas semanas”

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha avanzado que las obras de la rehabilitación y mejora integral del Desfiladero de La Hermida “van a finalizar antes de lo previsto, en las próximas semanas”.

Casares así lo ha destacado este martes durante la visita que ha realizado a los trabajos que se están ultimando en la localidad de La Hermida, en el municipio de Peñarrubia, y que ha recorrido junto al alcalde, Secundino Caso.

El representante del Estado ha señalado que estas obras en la carretera N-621, que están “a punto de finalizar”, son la actuación “más importante” que se ha realizado en la comarca de Liébana, con una inversión de 114 millones de euros. “Esta mejora del Desfiladero es una obra sin precedentes”, ha enfatizado.

Casares ha destacado el “buen ritmo de ejecución” de esta reforma integral del Desfiladero pese a su “enorme complejidad técnica” y ha valorado especialmente su materialización con “absoluto respeto al entorno y a la protección del maravilloso espacio natural que rodea a la carretera más bonita de España”.

“Estamos muy satisfechos con esta actuación con la que el Gobierno de Pedro Sánchez cumple un nuevo compromiso con Cantabria y con la comarca de Liébana”, ha dicho el delegado del Gobierno, que ha ensalzado la “sostenibilidad e integración” de esta mejora integral del Desfiladero, así como su contribución en la lucha contra el despoblamiento.

Y es que, ha apuntado, esta actuación mejora la entrada a la comarca de Liébana pero también su conexión con el resto de la comunidad autónoma. Por ello, “desde este Gobierno hemos hecho la mayor inversión en 100 años en esta comarca, para mejorar las comunicaciones de quienes viven aquí”, ha añadido.

El delegado del Gobierno ha destacado que, además de la notable ampliación de la calzada gracias a los voladizos de hormigón ejecutados a lo largo de los 17,2 kilómetros de actuación entre Castro Cillorigo y Panes, se han ganado “muchos apartaderos y pequeñas áreas de descanso y estacionamiento” que mejorarán el tráfico y la seguridad vial para vecinos y visitantes.

Casares ha agradecido el compromiso de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria y de la empresa adjudicataria, Puentes y Calzadas Infraestructuras S.A. (Grupo Puentes), por “el buen desarrollo de los trabajos y, sobre todo, por el inmenso cuidado medioambiental en la ejecución”.

“Estamos hablado seguramente de la carretera más bonita de España, donde el Ministerio de Transportes del Gobierno de España ha hecho un ejercicio extraordinario para mantener la esencia del Desfiladero”, ha añadido.

En cuanto al estado actual de obra, ha detallado que se están ultimando remates en apartaderos, contenciones e instalaciones tras lo que se extenderá una capa de aglomerado a lo largo de los 17 kilómetros y se procederá a las labores de pintado con lo que concluirá “esta ambiciosa y compleja actuación”.

Mejoras en el municipio de Peñarrubia

Por otro lado, el delegado del Gobierno ha destacado las actuaciones y mejoras que, en el marco de estas obras en la N-61, se están realizando en La Hermida a propuesta del Ayuntamiento de Peñarrubia y su alcalde y que “suponen la humanización” de la travesía a su paso por la localidad.

Entre ellas, ha destacado el acondicionamiento de tres zonas de parada y de dos aparcamientos, uno a la entrada ya existente que se ha mejorado y uno nuevo a la salida y que está conectado con el núcleo urbano con una acera.

También se han ejecutado tres pasos de peatones elevados para mejorar la seguridad y se han acondicionado las bajadas de pescadores de la zona al río Deva.

Por su parte, el alcalde de Peñarrubia ha valorado todas las mejoras realizadas en La Hermida y ha ensalzado la obra ejecutada en todo el Desfiladero porque contribuye a “convertirlo en un destino en sí”.

“Era la obra más demandadas por la comarca de Liébana y la satisfacción de la gente es impresionante tanto por la anchura y la seguridad logradas como por la calidad y el gusto con que se ha ejecutado”, ha asegurado Caso.