La Guardia Civil devuelve una mochila con 4.400 euros a un hombre que la olvidó en los exteriores del aeropuerto Seve Ballesteros

Efectivos del Destacamento Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Cantabria devolvieron la semana pasada una mochila con más de 4.000 euros en su interior, a un hombre de 71 años, que había dejado olvidada en la parada de autobús del citado aeropuerto.

La Guardia Civil fue alertada por el servicio de vigilancia del aeropuerto que habían visualizado mediante el circuito cerrado de cámaras, la existencia de una mochila próxima a la entrada de dichas instalaciones.

Efectivos del Destacamento Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil la localizaron sobre un banco de la parada de autobús, y tras comprobar que carecía de algún objeto explosivo o peligroso, procedieron a su apertura, localizando en su interior 4.400 euros en metálico, además de documentación, medicación, comida y un teléfono móvil.

Tras las primeras indagaciones, los agentes pudieron establecer contacto con un familiar de la persona que se suponía dueña de la mochila. No obstante, trascurrida aproximadamente una hora desde su localización, un hombre se personó ante los guardias civiles que prestaban servicio ese día en el mencionado aeropuerto.

Esta persona relató a los agentes, que estando en el autobús se percató que no llevaba una mochila de su propiedad, regresando al aeropuerto y comprobando que ya no se encontraba en el banco donde él pensaba que se había quedado.

Una vez que los guardias civiles realizaron diferentes comprobaciones para verificar que la mochila era de su propiedad, le pudo ser devuelta y recuperar los 4.400 euros que portaba, además del resto de sus pertenencias.