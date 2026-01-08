Cantabria está este viernes y la madrugada del sábado en aviso naranja por viento y oleaje

LEER MÁS Cantabria sigue en aviso amarillo por viento y oleaje, que el viernes será naranja

Cantabria estará este viernes, 9 de enero, y la madrugada del sábado, día 10, en aviso naranja por fenómenos costeros adversos en el litoral. Se espera viento del oeste fuerza 8 y mar combinada del oeste o noroeste de hasta 7 metros.

Ante esta predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, el Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recomienda extremar la prudencia.

La AEMET ha activado también el aviso amarillo por viento y oleaje. Las alertas por mala mar comenzarán a las 19.00 horas de este jueves, con nivel amarillo hasta el final del día, por mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros y viento del oeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7), ocasionalmente de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8).

Esta medianoche se recrudecen las condiciones de la mar pasando el aviso a naranja hasta las 6.00 horas del sábado. La previsión para la jornada del viernes es de mar combinada del oeste o noroeste de 5 a 7 metros, y viento del oeste de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8).

Para el día siguiente, 10 de enero, se espera viento del oeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7) y mar combinada del noroeste de 5 a 6 metros.

Pasado el aviso naranja se retoma el amarillo, entre las 6.00 horas y las 16.00 horas del sábado, por mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros y viento del oeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7).

Recomendaciones del 112 Cantabria

El 112 solicita a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa; que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje; y que respete en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Ante la previsión de fuertes rachas de viento se recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.

Si se produce cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 y se aconseja seguir en redes sociales los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.