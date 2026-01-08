Efectos de la borrasca Goretti

Cantabria sigue en aviso amarillo por viento y oleaje, que el viernes será naranja

Para este jueves, 8 de enero, se espera viento del Oeste de 62 a 74 kilómetros por hora

Europa Press | Alicia Real

Santander |

Olas en Cantabria durante el temporal de los últimos días | Juanma Serrano - Europa Press

Cantabria seguirá este jueves, 8 de enero, en aviso amarillo por viento y oleaje en el litoral, y el viernes, día 9, la alerta será naranja (riesgo importante).

Para toda esa jornada se espera viento del Oeste de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8) y mar combinado del Oeste o Noroeste de 5 a 7 metros, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), consultada por Europa Press.

Y del jueves se prevé, hasta las siete de la mañana, viento del Oeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7), y a partir de las siete de la tarde y hasta la medianoche también viento del Oeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) ocasionalmente 62 a 74 km/h (fuerza 8) y, además, mar adentro, mar combinado del Noroeste aumentando al final a 4 a 5 metros.

