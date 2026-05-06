Camargo propone cambiar el nombre franquista de la calle Alcalde Arche por 'Standard Eléctrica'

El Ayuntamiento de Camargo sacará próximamente a información pública la propuesta de cambio de denominación de la actual calle Alcalde Arche, que pasará a denominarse ‘Calle Standard Eléctrica’ en el marco de la aplicación de la normativa vigente en materia de memoria democrática.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha indicado que esta actuación responde al “compromiso institucional” de adaptar el callejero a los principios de memoria democrática, al tiempo que “aprovechamos la oportunidad para reconocer una parte esencial de nuestra historia colectiva”, como es el desarrollo industrial vinculado a Standard Eléctrica.

“Desde el Ayuntamiento de Camargo lamentamos las molestias que el cumplimiento de la normativa estatal va a causar a los vecinos y vecinas”, ha manifestado Movellán, quien ha avanzado que los servicios municipales ya están trabajando para que el “impacto” de esta medida sea el menor posible para quienes tengan que realizar gestiones administrativas, como obtener certificados de empadronamiento.

En relación a esta nueva denominación, Diego Movellán ha apuntado que “cumple con la normativa” a la vez que “rinde homenaje” tanto a generaciones de trabajadores, como al “papel decisivo” que esta empresa tuvo en la configuración de lo que es Camargo en la actualidad. De este modo, la propuesta del equipo de gobierno municipal plantea sustituir el nombre de la calle Alcalde Arche por el de ‘Calle Standard Eléctrica’, en línea con el objetivo de garantizar denominaciones acordes a criterios de neutralidad institucional y respeto a los valores democráticos.

En opinión del alcalde de Camargo, además, este cambio supone una “oportunidad” para “poner en valor” la memoria industrial del municipio, estrechamente ligada a su desarrollo económico y social a lo largo del siglo XX. Una iniciativa que se toma coincidiendo con la proximidad del centenario de la implantación de Standard Eléctrica, en 1927, un hito en la historia local, al constituirse como una de las principales fuentes de empleo en los núcleos de Muriedas y Maliaño.

Especialmente relevante fue el periodo comprendido entre finales de los años cuarenta y mediados de los cincuenta, cuando la empresa experimentó una importante expansión. Desde sus inicios con 361 operarios en 1947, la plantilla llegó a superar los 1.800 trabajadores ya en la década de 1970, alcanzando su máximo nivel de producción y proyección internacional, con exportaciones a distintos países.

El crecimiento de la actividad industrial favoreció además la aparición de empresas auxiliares y el desarrollo urbanístico del entorno, atrayendo población y consolidando zonas residenciales como la de la actual calle objeto de renombramiento, ubicada en las inmediaciones de las antiguas instalaciones fabriles.