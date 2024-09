No se le apartó del club porque había una sentencia exculpatoria por falta de pruebas

Una situación descrita por el alcalde al que, preguntado por la posibilidad de apartar al acusado, por prudencia, hasta que se resolviese el proceso judicial Celestino Fernández responde que no había instrucciones en este sentido; ni judiciales ni por parte de la Guardia Civil. No obstante, el alcalde ha revelado que hasta que no se conociera la sentencia firma, al acusado nunca se le dejaba trabajar solo en las labores asignadas como monitor de las escuelas deportivas municipales.

En los mismos términos se ha expresado el presidente del club de fútbol de la localidad y de cuya sección femenina era responsable el acusado. Pablo Pruneda ha dicho en Más de Uno Cantabria que, pese a conocer la anterior denuncia "creíamos en él", había sido exculpado en el TSJ y "es una persona muy querida" en el pueblo.