Álvaro Pombo: "Cervantes era un pringado genial, no ganó ningún premio"

LEER MÁS El escritor Álvaro Pombo gana el Premio Cervantes 2024

El escritor cántabro Álvaro Pombo, ganador del Premio Cervantes 2024, ha asegurado que Cervantes era un "valiente y un pringado" porque "no ganó ningún premio" y le plagiaron la segunda parte de 'El Quijote', a pesar de "su talento y su gracia".

"Él no tuvo ningún premio. El asunto divertido es que Cervantes no tuvo ningún premio. Le plagiaron la segunda parte del Quijote. Estuvo en la cárcel. Cervantes era un pringado genial. Un pobrecillo. Solo tenía el talento, la gracia y esa especie de humor", ha afirmado el santanderino en una rueda de prensa en la sede de la RAE, a la que ha llegado en silla de ruedas y de "milagro" por la lluvia en Madrid, tras obtener ayer martes este reconocimiento. "He llegado de milagro por culpa de esta DANA", ha indicado.

Precisamente, el escritor ha reconocido que está "contento" por recibir el Premio Cervantes, un "hermoso" galardón, y ha elogiado a la lengua española por ser un idioma "diverso, solemne y a la vez cómica y rápida". "La lengua española es una lengua de muchas patrias, no solo la castellana. Es el don de lenguas", ha indicado.

"Es una lengua poética en el sentido de los grandes poetas que ha habido y hay en España", ha remarcado. Pombo se ha referido a la ironía, recurso destacado en el fallo del jurado, y sobre la que ha advertido que puede ser "mortal" para el irónico. "La ironía cervantina es no tenérselo creído. No es un sentimiento primario, es secundario", ha afirmado antes de añadir que escribir es "complicado" porque "tardas mucho en las novelas" y porque se tiene que leer "muchas cosas". "Nunca terminas de estar satisfecho", ha subrayado.

"La ironía puede ser mortal para el irónico, porque también es no tomar nada en serio. Eso es mortal. Por eso es un arma de doble filo. La frase de no tenérselo creído es muy importante porque lo que sale es un producto reflexivo", ha comentado.

Sobre el discurso que pronunciará cuando recoja el galardón, Pombo ha asegurado que se va a centrar en 'El licenciado Vidriera' porque es una novela "ejemplar" de Cervantes. Además, se ha declarado admirador de la teología y de la filosofía clásica de Platón, aunque también sigue y lee a Jean-Paul Sartre. "Aunque me gusta la filosofía, yo no soy un filósofo. Soy un narrador", ha sentenciado.

[[H3:El dinero lo gastará "con parsimonia"]

El Premio Cervantes conlleva un premio en metálico de 125.000 euros, y al respecto, Pombo ha bromeado diciendo que lo va a gastar con "parsimonia" porque es un premio "muy bueno" y "va a ser lo último" que gane. "El dinero se va y se va. Se va en las tarjetas, en el pescado, en la plaza, pero no en los vicios. Para gente modesta como yo, el dinero se va, se ríe de mi. Nunca he tenido mucho ni poco", ha manifestado.

En ese sentido, ha reconocido que el dinero "no cunde" y en ocasiones "no llega para todo el mes". "Mi madre decía que sería un manirroto de viejo, pero eso no es verdad. Es que no llega el dinero para todo el mes. No cunde. Este premio espero que cunda porque es lo último que voy a ganar", ha dicho entre risas.